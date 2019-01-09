友達Q4營收770.9億元 季減4.9% 符合預期 法人估單季EPS 0.22元

年底品牌廠嚴控庫存，面板備貨態度保守，友達 (2409) 公布去年 12 月營收為 248.6 億元，月減率 3.5%，年減率 3.8%，累計第四季營收 770.9 億元，季減率 4.9%，法人預估，若不考慮匯率因素，毛利率反映 ASP 下滑，略微降到 10%，單季稅後淨利 20 億元，每股稅後盈餘約 0.22 元。歐美黑色星期五銷售表現不錯，但品牌廠不願在年底拉高庫存，加上華星、京東方新產能開出，價格下跌預期心理，友達第四季營收逐月下滑，單季營收 770.9 億元，季減率 4.9%，年減率 4.4%，去年全年營收 3,076.3 億元，年減率 9.8%。



第四季大尺寸出貨量超過 2,845 萬片，季減率 4.5%，年減率 0.7%，中小尺寸出貨量約 3,215 萬片，季減率 24.5%，年減率 31.6%，全年大尺寸出貨量超過 1 億 1,479 萬片，年增率 2.7%，中小尺寸出貨量約 1 億 6,660 萬片，年減率 1.3%。



友達將於 1 月 29 日召開法人說明會，公布去年第四季財報數字，TV 面板報價跌跌不休，面板廠並未調整產能，依然維持高的產能利用率，市場關注，後續友達在產能調配策略。