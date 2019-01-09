東碩去年12月營收創單月新高 Q1接單暢旺、審慎樂觀

在 Docking 出貨暢旺下，東碩 (3272) 去年 12 月營收創下單月歷史新高紀錄，達 6.16 億元，較上月成長逾四成，更較前年同期倍增，也推升去年第四季單季營收創下新高紀錄。東碩表示，品牌客戶 Docking 訂單需求持續暢旺，再加上有部分 11 月的訂單遞延至 12 月，因而推升 12 月營收創下單月新高紀錄。東碩去年 12 月營收 6.16 億元，月增 43.2%，年增 107%；累計去年全年營收 51.35 億元，年增 44.9%。



東碩目前 Docking 出貨客戶包和美系前三大客戶之中的兩大品牌，而就第一季狀況而言，東碩提到，目前第一季接單狀況與前季差不多，Docking 需求仍持續暢旺，但出貨情況要看原物料取得情形而定，因此目前難以估計營收貢獻，整體而言審慎樂觀。



但就毛利率角度而言，東碩指出，由於品牌客戶的產品毛利率低於通路，因此去年第四季在品牌客戶營收占比提升下，產品組合改變，毛利率表現也將受到影響；而在原物料部分，雖被動元件供貨狀況趨於穩定，但因公司拿的量不大，價格雖沒有再向上提升，也難以在第一時間反應調降。



而在中美貿易戰部分，東碩則表示，目前的確有受到 10% 關稅的影響，目前也有與台灣的外包廠商配合，已有小量生產，但後續轉單情況要視中美貿易戰走勢及客戶意願而定，會隨時調整生產地區的配置因應。





