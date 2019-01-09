友達攜手三星、海信、TCL、Panasonic 籌組全球8K協會制定規格

友達 (2409) 於美西 8 日登場 2019 年美國消費性電子展(CES)，展出包括率先全球量產的 85 吋 8K4K 全平面無邊框 ALCD 液晶電視面板，與三星電子、海信、TCL、Panasonic 等家電巨擘聯手成立業界首家 8K 協會，透過密切結盟合作，制定適用於全球的 8K 顯示技術標準。友達最早將 8K4K 技術導入大尺寸液晶電視面板的業者之一，並率先量產 85 吋 8K4K ALCD 液晶電視面板，因應超高畫質電視時代來臨，搶搭 2020 年東京奧運的 8K 解析度轉播商機，與三星、海信、TCL、Panasonic 等品牌廠合作，籌組 8K 協會加速其技術導入及生態鏈整體發展。



隨著家用電視螢幕尺寸、解析度和畫質持續提升，友達此次 CES 展出 85 吋 8K4K(7680×4320)全平面無邊框 ALCD 液晶電視面板，整合 HDR 超高動態範圍與低反射、120Hz 高刷新率、QD 量子點廣色域及曲面設計等領先技術；65 吋全平面無邊框液晶電視面板則具備 2,000nits 超高亮度及 3.5 毫米 (mm) 極窄黑邊(Black Matrix)。



電競應用方面，友達提供超高刷新率、高解析度、全平面無邊框設計的電競專用監視器和筆電面板，當中 27 吋 QHD(2560×1440)面板具備 165Hz 超高刷新率和 1 毫秒 (ms) 反應時間，為目前搭載 AHVA 廣視角技術反應速度最快的電競監視器面板；UHD 4K(3840x2160)電競筆電面板採用 Mini LED 背光技術達到 240 調光分區數(Dimming Zones)，最高亮度超過 1,000 nits，符合 VESA DisplayHDR 規範的最高等級。



針對行動使用需求，友達 14 吋 Full HD LTPS 面板採 T-con 內嵌於驅動 IC，以及特殊的數據多工器設計 (MUX) 設計，將電路板 (PCBA) 縮減至極小尺寸，輕薄的筆電面板在 150nits 一般操作亮度下的面板總功耗小於 1 瓦，特別適用缺乏充電站的使用環境。