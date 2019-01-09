搶攻5G商機 群聯E16 PCIe Gen4x4 SSD控制晶片CES展中亮相

2019 美國消費性電子展 CES(Consumer Electronics Show)開跑，NAND 控制晶片大廠群聯 (8299) 在展中發表首款 PCIe Gen4x4 NVMe SSD 控制晶片 PS5016-E16，搶攻 5G 商機。在最新 5G 科技的引領下，AI 人工智慧、AIoT (人工智慧物聯網)、Self-Driving Cars(自駕車)、AR/VR(擴增實境 / 虛擬實境)、eSPORTS(電競)、8K 等依舊是此次 CES 大家最關注的焦點。群聯在此次的電子展中，推出首款 PCIe Gen4x4 NVMe SSD 控制晶片 PS5016-E16。



群聯潘健成董事長指出，PS5016-E16 是群聯最新一代以及目前市場上唯一的 PCIe Gen4x4 NVMe SSD 旗艦控制晶片，搭配群聯第四代 LDPC 的糾錯引擎 (ECC Engine) 以及最新的 3D NAND Flash(快閃記憶體)技術，最高連續讀寫效能超過 4000MB/s。而這一波由 5G 技術帶出的相關應用，包含雲端運算(Cloud Computing)、自駕車、智慧醫療、智慧居家、智慧物聯網等，在資料數據不斷倍增的趨勢下，儲存的需求不僅不斷增加，更是所有運算應用中，不可或缺的重要元件。



而群聯剛通過 Intel 及 Apple 認證的 ThunderboltTM 3 外接式 E12 SSD 解決方案，以及第二代支援 HMB (Host Memory Buffer) 的 PS5013-E13T PCIe Gen3x4 NVMe SSD 控制晶片，也都在本次的 CES 中展出。此外，為因應智慧物聯網等發展趨勢，群聯也展出了 SD 等系列的控制晶片產品，持續掌握新世代商機。