高鐵去年營收、載運人數雙創新高 今年1月春節商機獲利看俏

台灣高鐵 (2633)2018 年營收、獲利成績亮眼，累計前 11 月稅前每股盈餘約 1.20 元。董事長江耀宗今(8) 日表示，高鐵會持續推出多元化產品，拉高旅遊客的比重，國民旅是重點業務，也會配合軌道工業本土政策，今年維修物料本土化目標 21%，2021 年目標要提高到三成。已經成為國內最重要的交通工具之一的高鐵，隨著運量成長，營運也在穩健中成長。即將到來的農曆春節，高鐵統計第 1 小時就賣出 42.2 萬張車票創下歷史新高，年年呈現急速攀升，從 2017 年是 26 萬，到 2018 上升到 37 萬，預估春節將帶動高鐵的元月營收、獲利寫下佳績。



高鐵 2018 年營收、載運人數再創新高，根據統計，2018 年旅運 6396 萬人次、日均運量 17.5 萬人次、全年發車總班次 5.24 萬次。不含天災準點率 99.76%，如果含天災 99.43%、平均延誤時間 0.17 分鐘 (10.2 秒)，乘載率 67.01%、發車率 100%。



2018 年 12 月營收 40.98 億元，月增、年增分別為 4.5% 及 4.1%，全年營收 454.15 億元，年增 4.6%。自結 1-11 月稅前獲利 67.71 億元，以股本 562.83 億元計算，每股稅前賺 1.20 元。主要的營收、獲利以售票收入為主，其中返鄉客群占比 46%，其次為商務 38%、旅遊占比 13%、通勤需求 3%。



江耀宗表示，會持續推出多元化產品，拉高旅遊客的比重，高鐵 TGo 會員人數已經突破 80 萬人次，未來國民旅是重點業務，2018 年原先預估旅遊要達 250 萬人次，去年實際結算，旅運人數結算 268 萬，達標 107%，也會配合軌道工業本土政策。



高鐵在 2017 年訂下本土化五年計畫，希望維修物料的本土化比例能從 15%，在 2021 年提高到三成，2019 年的目標是提高到 21%。另外，也規畫今年 3 月底前落實行動支付，讓敬老／愛心票旅客在自動售票機及手機取票，並發展 AI 語音辨識訂票服務，更便利搭高鐵。

