〈華映跳票〉不論法院核准或駁回重整 華映都要依規定下市

華映 (2475-TW) 於 2018 年底聲請重整，今 (8) 日再驚傳跳票，還將面臨下市窘境，金管會證期局指出，不管最終法院是核准或駁回重整，華映都要依規定下市。而下市前，因為跳票，華映明天起先變更交易方式，除了全額交割股，還要採分盤集合競價交易。

華映今日傳出 10 億元的本票遭到台灣銀行退票，金管會證期局副局長蔡麗玲表示，跳票和聲請重整要分開看，依照證交所營業細則第 50 條規定，如果公司聲請重整，不管法院裁定重整確定，或是被駁回重整，依規定公司都要終止上市，只要法院確定後就要依規定下市。但若公司重整後，營運狀況恢復正常，可以再重新依規定申請上市。

依規定，華映要下市前要先暫停交易，對外公告 40 天，並對外公告最後交易日。

而在下市前，因為華映接獲退票通知，華映自明天起，併案續列為全額交割股，且採行分盤集合競價交易。其實，華映自去年 12 月 14 日起已列為全額交割股，且每 30 分鐘以人工撮合 1 次。

華映 2000 年上市，上市期間長達 19 年，掛牌上市的第一個月股價就來到最高 64 元，可是近年營運狀況一直不好，到 2018 年底華映股價最低跌到只剩下 0.48 元，而且在農曆年關將近之時，華映的財務危機愈來愈吃緊，最終還因為聲請重整，將面臨下市命運。