勤誠11月業績創高 惟美中貿易戰延燒 公司對明年首季展望保守

勤誠 (8210) 公告 11 月業績，單月合併營收達 7.11 億元，年增 43.47%，月增 15.71%，並創下單月歷史新高紀錄，累計今年 1-11 月達 59.06 億元，年增率 20.9%。勤誠表示，中、美兩大市場數據中心對伺服器的需求仍然強勁，且適逢產業傳統旺季，為其 11 月營收創高之故。而在中美貿易戰的不確定因素下，不排除客戶提前拉貨的可能性，短線對明年第一季伺服器產業展望偏向保守。



長線來看，AI、物聯網、大數據的廣泛創新運用，大量應用雲端運算技術，數據中心建置仍將保持高成長，全球伺服器出貨量未來 5 年成長趨勢明確，勤誠作為伺服器機殼領導廠商，將受惠於產業持續擴張。



勤誠進行產品組合、出貨地區比重調整，以及開發新客戶有成貢獻下，下半年的單月營收逐月走高，其中美國市場需求強勁，中國市場持平表現。針對貿易戰，勤誠表示，公司已備好調整出貨地區的應對方案，將中美貿易戰的影響降至最低。



在雲端運算以及 5G 新商機的期待下，根據 DIGITIMES Research 預測，未來五年 (2018 至 2023) 全球伺服器出貨量年複合成長率 (CAGR) 將達 14%，產業前景看好。除了受惠整體市場需求成長之外，勤誠亦於今年初即參與 Intel 下一台伺服器處理器平台 Whitley 的機箱設計，完整布局 Intel 所有產品線，一旦新平台問世，勤誠可立即提供相關產品，保持市場的領先地位。