【永豐期貨】台指選擇權盤後－觀望中美貿易談判 台股震盪收黑跌26點

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二下跌 5 點至 9558 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 5.6 點，電子期逆價差擴至 - 1.27 點，金融期轉為正價差 2.43 點。現貨部分，三大法人賣超 2.44 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 2585 口至 10782 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 2188 口至 35575 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 368 口至 8741 口。

週一美股持續反彈收高，激勵週二日韓股市早盤跳高開出，但卻未能進一步激勵台股多方信心，加權指數平盤開出後，雖一度短暫碰觸 9600 點，但隨即反轉滑落平盤之下，而日韓股市也相繼收斂漲幅甚至翻黑，不過台股下方 10 日線有撐，指數呈現橫盤整理態勢直至收盤，盤面上權值股普遍走跌，較值得注意的是台塑與台化連繼昨日的大漲後，今日繼續以 2% 以上的高漲幅給予大盤支撐力道，終場加權指數下跌 26.7 點或 0.278%，收在 9563.6 點，成交量能 773.95 億，較前一日縮減 161.88 億。技術面觀察，週二日 K 開高走低以黑棒帶下影線作收，市場目前觀望中美貿易談判的結果，使量能萎縮至 12 月底時的低迷位階，台股箱型震盪格局不變。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 9700 點，賣權集中在 9500 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10000 點，賣權未平倉最大量集中在 9000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.09 降至 1.08，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 16.75% 降至 16.41%，賣權平均隱含波動率由 22.59% 降至 22.12%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性格局。 (永豐期貨研調)

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