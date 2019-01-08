【華冠投顧】台股軋空機會浮現!12月財報陸續公布!下好離手!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 3324 雙鴻、2442 新美齊、4736 泰博、4994 傳奇、2327 國巨。

台股盤勢分析:

強強滾

台北股市今天小漲 + 1 點開出，在權值類股漲多拉回下，加權指數全場都在平盤下遊；終場指數下跌 - 26 點作收，收在 9563 億，成交量 773 億。

激情過後… 台股小創高後，開始『量縮震盪』。不過，今天雖然指數小跌作收；但是 otc 依舊『強強滾』!! 整體的籌碼結構並沒有什麼改變，所以展望本周的行情，武傑還是延續前的看法… 星期一的大漲不會只是一日行情；『元月行情』不排除有『強軋空』的機會!!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3176 基亞、6426 統新、3338 泰碩、6230 超眾、2442 新美齊、3630 新鉅科… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

1591 駿吉 KY、3313 斐成、2444 兆勁、3664 安瑞 KY、6552 易華電、3533 嘉澤… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。