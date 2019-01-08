【華冠投顧】台股漲多拉回，5G+生技股飆翻天!

美股續漲，台股昨日大漲，今日開高後盤下震盪，加權指數終場小跌 26 點，跌幅 0.27%，9563 點作收，成交量 773 億元，價跌量縮格局。

美股續漲，因升息趨緩 + 中美重啟貿易談判、緩解投資人疑慮。台股上周五創新低，昨日反彈大漲 207 點，今日小跌 26 點。外資賣超 9.5 億元，投信買超 1.7 億元，自營買超 5.2 億元。電子股跌 0.42%，金融股跌 0.4%，傳產股平盤，OTC 漲 0.46% 最強，因此中小型股票漲勢不理會大盤拉回。盤面焦點: 受到蘋果股價下挫影響，今日蘋概股難掩失望，強勢族群仍是 5G 股 + 生技股，去年 12 月份分享的統新 (6426) 股價飆漲停創新高，波短漲幅 79%，泰碩 (3338) 同樣飆漲停板，波段漲幅 66%。其他上月及去年營收寫下新猷的仲琦 (2419) 與星通 (3025)，正文 (4906)，智易 (3596) 等大漲。而在去年 9 月份分享的基亞(3176) 因細胞治療法解禁，當初股價倍數翻，今日在飆漲停板創新高，另一檔訊聯 (1784) 同樣漲停板! 其他合世 (1781)，益得(6461)，順藥(6535)，台微體(4152)，益安(6499)，易威(1799)，明基醫(4116)，永日(4102) 等多檔漲停。

大盤量縮拉回整理，無量即無價，後市仍看量，不過個股方面只要擁有題材像 5G + 生技股，同樣股價飆翻天賺翻天!!

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