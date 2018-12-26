輝達GeForce認證網咖成長超標 20系列顯卡將起飛 微星、技嘉等看俏

NVIDIA(輝達)在推出 RTX 2070 顯卡後，市場銷售有升溫的態勢，隨著 RTX 1050/1060 也將在明年第二季之前推出，帶動電競換機潮，包括微星 (2377)、技嘉(2376) 等一線板卡業者與電競顯卡散熱業者雙鴻 (3324)、動力 - KY(6591) 受惠。而週三 (26 日) 輝達也宣布好消息。輝達指出，在亞太地區通過 GeForce 官方認證的網咖已突破 600 家，比不到一年前的預測高 20%。其中有超過 45 家新開幕網咖採用最新 RTX GPU。



在挖礦商機退潮之後，歷經第二季至今的庫存清理，板卡廠的新品銷售效應被認為將伴隨新款遊戲的陸續推出，在明年發酵。雖板卡廠今年首季業績基期因挖礦動能強勁而偏高，明年首季業績同比料將呈現衰退，但在電競換機動能增溫之下，營運有機會倒吃甘蔗。



而輝達下半年在新品推出計劃中，也看得出循序漸進、佈局 2019 年的用意。從 RTX 系列最早推出的高階 GPU 2080/2080 Ti，因定價過高市場買單意願不高，但 RTX 2070 上市後，買氣有逐漸增溫的跡象，明年首季支援即時光影追蹤與 AI 的遊戲出籠後將持續推升。



此外，輝達週三公告亞太地區新增 GeForce 官方認證的網咖數量大幅超標，也是一個指標。根據公告，最新加入認證行列的是位於柬埔寨的白金級網咖 MCT Esports，其他地區包含澳洲、印度、印尼、大馬、緬、菲、星、南韓、台、泰與越南等地皆有新的網咖開幕。



輝達指出，隨著全新 GeForce RTX 20 系列 GPU 推出，台灣麗華行 (LHH) 成為首波全面換裝 GeForce RTX 的網咖，提供超過 200 台撘載 RTX 的桌上型電腦。除了麗華行之外，包括澳洲、柬埔寨、印度、印尼、馬來西亞、菲律賓、南韓、台灣、泰國以及越南等地共有超過 45 家 GeForce 認證網咖已提供搭載最新 RTX GPU 的電腦，新機種採用量快速成長。