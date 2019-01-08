【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

受到美股科技股再度走高激勵，加權指數早盤一度觸及 9600 點，不過成交量未能放大一直是隱憂，雖然大立光再度上漲，不過可成營收不佳拖累蘋概股再度走低，台積電及鴻海均下跌 1% 左右，收盤加權指數下跌 0.28%，成交量再度萎縮至不足八百億，外資期現貨也合計轉為賣超 51 億。

《國際金融市場焦點分析》

隔夜美股再度收漲，不過今日亞股觀望美中談判結果，主要市場漲跌不一，受到日圓回貶支撐，日經指數開高震盪走高，不過尾盤收斂部分漲幅；中國股市三大指數小幅低開，由於市場缺乏主攻族群，即使近期強勢的特高壓及高鐵板塊也出現分化走勢，券商股盤中再度拉升，不過銀行及保險類股再度走弱，資金輪動快速下，使得盤中熱點難以持續性，三大股指全日維持狹幅震盪，收盤小幅收低。

《國際商品市場焦點分析》

此次中美貿易談判美方對於中方每一個談判項目都要求實際解決方式，此外，中國副總理劉鶴參與此次貿易談判，顯示中方對於此次談判高度重視，在貿易談判進展下，帶動市場風險偏好回升，加上近期市場傳出沙烏地阿拉伯將削減原油出口量，並提振原油價格回升至 80 美元以上，以平衡沙烏地阿拉伯的財政預算，在樂觀消息影響下，推動昨日輕原油期貨及布倫特原油期貨同步上漲。

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