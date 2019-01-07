樂觀期待美中貿易談判 油價漲破58美元

「川習會」後首輪美中貿易談判登場，市場樂觀期待，本次磋商可望緩和兩國衝突，今 (7) 日油價走揚，布蘭特原油漲破每桶 58 美元。

台北時間週一下午 5 點 53 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 2.19%，至每桶 58.31 美元；西德州中級原油期貨上漲 1.94%，至每桶 48.89 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

新一輪美中貿易磋商週一於北京登場，外媒報導稱，若談判順利，中國國務院副總理劉鶴將於近期訪美，爭取在「貿易戰休兵期」結束前，達成協議。

美國總統川普日前宣稱，中國經濟表現不佳，使貿易談判更具誘因，目前美中雙方貿易磋商進展順利。

2018 年初以來，美中貿易爭端持續升級，導致全球經濟面臨高度不確定性，前景悲觀。

投行高盛將 2019 年布蘭特原油價格預測，從每桶 70 美元，下修至 62.50 美元，主因在於，經濟情勢遭遇 2015 年以來最大逆風。

法國興業銀行 (Societe Generale) 也下修了油價預估值，將布蘭特與西德州中級原油，分別下調 9 美元，至每桶 64 與 57 美元。

值得注意的是，雖然石油輸出國組織 (OPEC) 及其盟國，達成減產共識，但美國原油庫存卻意外增加。

美國能源資訊署 (EIA) 資料顯示，截至去年 12 月 28 日當週，原油庫存終止「4 連降」，增加 7000 桶，至 4.4142 億桶，較近 5 年平均水平，高出約 500 萬桶。