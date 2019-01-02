若OPEC沒徹底執行減產 小摩：油價難漲、每桶估約55美元

摩根大通認為，若石油輸出國組織 (OPEC) 未徹底執行減產協議，油價將持續承壓，2019 年，布蘭特原油恐怕只能維持在每桶 55 美元的水準。

台北時間週三 (2 日) 下午 3 點 47 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨下跌 1.10%，至每桶 53.21 美元；西德州中級原油期貨下跌 1.10%，至每桶 44.91 美元。

布蘭特原油期貨下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

供過於求疑慮未除，為提振油價，使油市恢復平衡，OPEC 及其盟國，於去年 12 月初的會議取得共識，自 2019 年起，每日減產 120 萬桶原油。

雖然已有減產共識，但美國、沙烏地阿拉伯與俄羅斯等 3 大產油國，產量仍陸續逼近或創下歷史新高，導致外界對減產協議的成效，抱持疑慮。

美國已超越沙烏地阿拉伯和俄羅斯，成為全球最大原油生產國，平均日產量達 1160 萬桶。

摩根大通亞太石油與天然氣部門主管 Scott Darling，在接受 CNBC 採訪時表示，假如 OPEC 及其盟國的每日減產量，未及 120 萬桶；或僅上半年實施減產，下半年不實施，「油價將難以上漲，2019 年，布蘭特原油價格，只能維持在 55 美元左右。」

Darling 指出，2019 年可能導致油價疲軟的因素，包括 OPEC 是否徹底執行減產協議、市場需求低迷，以及委內瑞拉的地緣政治風險。

2018 年，油價重挫，創 2015 年以來最大跌幅，布蘭特原油全年累計下挫近 20%，西德州中級原油則跌約 25%。