國際油價繼續大幅反彈 布油日內上漲3%

國際油價今日大幅反彈，布油及美油雙雙漲約 3%。

截至目前，布蘭特油價上漲 2.94%，報 58.74 美元 / 桶。WTI 原油上漲 2.86%，報 49.33 美元 / 桶。

彭博上周對官員、分析師和航運追蹤數據等多項調查顯示，2018 年 12 月的 OPEC 石油總產出創兩年最大降幅。

統計顯示，OPEC 在 12 月的石油產出下降 53 萬桶 / 日，至 3260 萬桶 / 日，降幅為 2017 年 1 月以來最深。而 2017 年初，正是 OPEC + 開始執行第一輪減產協議的時期，以清理全球過剩庫存：

其中，「帶頭大哥」沙烏地阿拉伯在 12 月大幅減產 42 萬桶 / 日，至 1065 萬桶 / 日，11 月還曾創逾 1100 萬桶 / 日的歷史新高。華爾街見聞曾提到，沙烏地阿拉伯能源部長法利赫承諾過 2019 年 1 月起減產力度更大。

12 月，被美國制裁的伊朗「被動」減產石油 12 萬桶 / 日，至 292 萬桶 / 日。自 2018 年 5 月美國宣布單方面退出伊朗限核協議並恢複製裁後，伊朗石油產出已經累跌了 23%。

此外，利比亞當月油產減少 11 萬桶 / 日，至 100 萬桶 / 日。12 月中旬以來，武裝分子與抗議活動令該國最大油田 Sharara 產量中斷，惡劣天氣也令 Es Sider 港口產出減少。不過利比亞不參與減產。

此外，12 月沙烏地阿拉伯的原油出口量也開始下降，減少了約 50 萬桶 / 日，至 725.3 萬桶 / 日。財經媒體 CNBC 援引機構 ClipperData 的數據也顯示，沙烏地阿拉伯原油裝船發往美國的數量已經連降幾個月。分析指出，由於美國原油庫存數據在全球範圍內相對透明，沙烏地阿拉伯可能想藉此限制美國庫存堆積，進而製造一個全球供應趨緊的印象。