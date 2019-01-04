聯發科遊戲市場再下一城 處理器與音效晶片獲PlayStation Classic採用

IC 設計龍頭聯發科 (2454) 搶占遊戲市場再下一城，繼微軟後，又獲 SONY 青睞！根據最新的拆解報告顯示，聯發科的處理器與音效晶片，確定獲得 PlayStation Classic 採用。聯發科上次在遊戲市場傳出佳績，是聯發科的 802.11ac 無線網路晶片，獲得微軟 Xbox One S 採用，而這次則是以 4 核處理器 MT8167A，以及新款音效晶片，獲得 SONY 的青睞，導入 PlayStation Classic 採用。



PlayStation Classic 在去年 12 月上市，是 SONY 的重點新機，體積僅一個手掌大，內建有 20 款 PS1 的經典遊戲。



而事實上，手機市場成長趨緩，聯發科近年來積極朝多領域發展，除遊戲市場外，像是智慧語音系統、智慧家居、智慧城市、AI 等，均有著墨，新款晶片單價相較手機晶片為佳，也成為幫助聯發科毛利率止滑上揚的動能。