〈CES大展〉高通擴大智慧車載系統陣容 並提供亞馬遜服務

高通 (QCOM-US) 在週一 (7 日) 時宣布，擴大汽車運算晶片陣容，並將其分為不同價格的層級，分別向高端和低端市場推出。

高通為車內資訊娛樂系統 (infotainment system) 和儀表板提供晶片，同時也期望進軍自駕車系統。高通總裁 Cristiano Amon 在拉斯維加斯舉行的美國消費性電子展 (CES) 表示，該公司的設計儲備金，達到 55 億美元，略高於去年所預期的 50 億美元。

進入汽車市場對於高通來說非常重要，因為該公司目前最大的手機晶片市場陷入疲軟。去年博通 (AVGO-US) 收購要約時，高通向投資者承諾，將尋求新的市場，如汽車產業，以實現未來的營收成長。在去年夏天高通以 440 億美元收購恩智浦 (NXPI-US) 未成功後，這項計畫顯得更加重要。

據報導，高通將銷售三個級別的車載運算平台，從入門級到昂貴的：Performance、Premiere 和 Paramount。Amon 表示，目的在於為汽車商提供更划算的選擇，汽車商可以因此將複雜的運算系統投入到更便宜的汽車中。對於難以獲利低價車款來說，新的車載系統有助於為汽車商帶來額外營收。

另一方面，高通也表示，將與亞馬遜 (AMZN-US) 合作，在車載系統上提供更多亞馬遜服務。目前已經有一些汽車商在自家車款中提供亞馬遜的語音助理 Alexa 功能，而高通和亞馬遜的合作將更多的提供亞馬遜音樂、Prime Video、Fire TV 和 Audible 放在車載系統平台上。

亞馬遜與高通的合作將直接與蘋果 (AAPL-US) 和谷歌 (GOOGL-US) 競爭，目前雙方皆致力於吸引汽車商將自家軟體導入車載系統平台當中，以獲得更多的曝光率和使用率。