迪士尼樂園再次漲價 最低票價躍過100美元門檻 股價漲

在新的「星球大戰」樂園開放前，迪士尼公司 Disney (DIS-US) 將加州主題樂園的高峰期間票價提高了 10% 以上，使迪士尼股價走高。迪士尼股價週一 (7 日) 收盤上漲 0.87% 至 110.56 美元。

上次迪士尼將加州冒險樂園和迪士尼樂園門票的價格提高 18%，才僅僅 12 個月後再次調漲價格。最近的漲價意味著現在最便宜的每日門票超過 100 美元，而停車費也增加了，每日增加 25% 達到 25 美元。

迪士尼於 2016 年開始採用門票的「需求」期間價格，使在不太忙碌的日子價格更便宜，而在周末和假日更貴。

迪士尼股價趨勢圖

據了解，一張只能進入迪士尼樂園或相鄰的加州冒險樂園的一日票價，從「低需求天數」的 97 美元漲至 104 美元，增幅為 7.2%。「常規需求天數」相同的票價上漲 10.3% 至 129 美元，而「高峰需求天數」票價則上漲 10.4% 至 149 美元。

除了迪士尼股價漲外，擁有環球影城度假村的競爭對手康卡斯特 Comcast (CMCSA-US) 股價下跌 1.06%，而六旗娛樂 (SIX-US) 上漲 2.18%、海洋世界娛樂 (SEAS-US) 上漲 2.45%。

消息指出，迪士尼樂園和迪士尼世界都將獲得自己的「星球大戰：銀河邊緣」園區。迪士尼樂園的新園區將於 6 月開放，迪士尼世界新園區則預計將於秋季開放。新園區佔地 14 英畝，擁有「千禧獵鷹之旅」和帶酒精飲料的小酒館。

雖然消費者對於門票價格持續上漲表示不滿，但需求依然強勁。迪士尼樂園度假村發言人 Liz Jaeger 說道，「我們繼續為我們的顧客提供各種門票以滿足他們的需求，同時幫助我們提高受訪率，更好地管理需求並提供良好的體驗」。

去年，加拿大皇家銀行資本市場 RBC Capital Markets 分析師 Steven Cahall 曾表示，迪士尼的主題公園業務板塊「被華爾街低估了」。他表示，該部門佔迪士尼營業收入的三分之一，但「很少獲得三分之一的認可，而它可以說是最能推動更多上調空間的部門」。

更昂貴的迪士尼門票雖然令消費者不悅，但也推升了其股價底線。在 11 月 8 日公布的第四季度財報中，主題公園的收入增長了 9%，達到 50.7 億美元，有助於營收和獲利超過預期，並在第二天提升其股價。

此外，迪士尼的樂園部門去年全球客流量增長 4%，而每位顧客消費額度也成長了 6%。