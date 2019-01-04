高通繳13.4億歐元保證金 確保執行德國蘋果禁售令

高通 (QCOM-US) 週四 (3 日) 宣布，已依據德國法院命令，提交了 13.4 億歐元的保證金，如此，蘋果 (AAPL-US) 將無法在德國銷售部分型號的 iPhone。

德國法院在 12 月 20 日裁定，蘋果侵犯了高通在智慧手機中使用的節能技術專利，高通表示，已按照法院要求，在法院指定的地方存放了價值 13.4 億元歐元債券，以讓禁售令生效。

蘋果早前表示，一旦禁令生效，會在德國 15 家零售店停售 iPhone 7 和 8。但蘋果週四拒絕評論高通的最新行動。

高通與蘋果的專利戰早在全球開打，先前中國法院判決蘋果兩項專利侵權，高通在德國就第 3 項專利指控蘋果。根據法院命令，蘋果必須停售、提供產品及進口受影響的機型。蘋果針對此結果正提出上訴。

高通發布聲明，表示法院還命令蘋果從德國的第三方經銷商處，召回有侵權嫌疑的 iPhone。但參與此案的德國律師 Kai Ruting 表示，法院命令是針對蘋果本身，而不是第三方。因此第三方數千個零售和電信商，仍能出售大部分的 iPhone。

蘋果在中國雖然也有舊機型被禁售，但蘋果仍繼續銷售，認為在軟體更新之後，這些銷售的機型並不違背法院命令。

蘋果在週三盤後，發布致投資人公開信，大幅下修財測，已經造成股價重挫。蘋果股價週四大跌近 10%，是蘋果 6 年來最大的單日跌幅，執行長庫克表示，新興市場銷售下滑程度超過預期，特別是大中華區。