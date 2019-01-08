宏達電於CES推出VIVE COSMOS等硬、軟體和應用內容服務頂級VR產品

宏達電 HTC(2498)今 (8) 日於美國最大國際消費性電子展 (CES) 開展前，發表 HTC VIVE 嶄新的硬體、軟體和應用內容服務，重新定義 VR 體驗方式。全新的 VIVE Pro Eye 頭戴式顯示器內建眼球追蹤功能，讓高階 VR 體驗更令人驚艷；HTC 全球應用商店和訂閱內容服務平台 VIVEPORT 宣布推出 Viveport Infinity，透過無限量的訂閱內容服務，可隨時任選體驗所有的最佳內容；此外，HTC 還展示未來將發表的最新頭戴式顯示器 VIVE COSMOS，可提供用戶更方便和更容易使用的絕佳體驗。偕同 COSMOS 一起亮相的 Vive Reality System，則是重新構思 VR 在空間計算 (spatial computing) 時代應有樣貌，以嶄新方式呈現內容並讓用戶優遊於不同的沉浸式環境之間。HTC 在高階 VR 方面的最新發展成果，不僅展現了頂尖的技術和內容，且致力於重新定義消費者和企業用戶接近和體驗 VR 的方式。其中 為專業 VR 用戶打造的 Vive Pro 再進化，內建眼球追蹤功能的 Vive Pro Eye，提供更直覺的互動方式，包括視覺控制選單導覽及無控制器模式。有了眼球追蹤功能，企業用戶及開發者可透過收集更多使用資料來完善訓練模擬場景、幫助電腦及 VR 效能優化及為產品設計和研究團隊提供更深度的反饋。



而美國職棒大聯盟 (MLB) 在 CES 2019，首次將 Vive Pro Eye 的眼球追蹤功能整合進『MLB Home Run Derby VR』電玩遊戲體驗中，讓玩家無須透過控制器，也能輕鬆操作遊戲選單。今年起，美國職棒大聯盟的粉絲將可體驗到全新的 Vive Pro Eye。



宏達電指出，Vive Pro Eye 將為企業用戶帶來有許多立即性的好處，例如在效能表現、便利性和訓練應用內容的提升，同時能幫助開發者大幅降低在處理高階 VR 內容時所需的電腦運算資源。全新 Vive Pro Eye 將於今年第二季開賣。



而 HTC 全球應用商店和訂閱內容服務平台 Viveport 也於今日發布歷年來最大內容更新，Viveport Infinity 將提供史上首個無限量的 VR 內容訂閱服務，讓會員得以在數百個虛擬時空中自由探索。Viveport 總經理 Rikard Steiber 表示，宣布推出 Viveport Infinity，作為 Viveport 平台進一步演進。過去提供的是訂閱者每月 5 款內容的方案；現在透過 Viveport Infinity 的實惠一口價，為會員提供百倍豐富的內容。



宏達電指出，從 2019 年 4 月 5 日的 Vive Day 開始，訂閱會員將能夠從 Viveport Infinity 超過 500 款內容中無限量的下載遊玩。這個全新的訂閱服務將能為熱衷 VR 的會員省下上千美元的頂級內容體驗花費，並讓使用者更加自在的探索全新的內容。使用者可以透過現有的或未來將發表的 Vive 裝置、Oculus Rift 以及其他支援 Wave 生態系的 VR 裝置，來啟動 Viveport Infinity 的服務。



今日首度亮相的 Vive Cosmos，是 Vive 系列最新的頭戴式顯示器產品，提供最高舒適感與簡易的安裝與操作體驗，讓使用者隨時隨地都能迅速進入 VR 的世界。Vive Cosmos 不需要任何外在定位裝置，並能夠最大程度的彈性運用實體空間，無論在家或是出門在外都能自在使用，同時也提供電競等級電腦外更多的運算力來源選擇。



HTC Vive 美國區總經理 Daniel O’Brien 表示，根據過去的研究，高達 85% 使用者在購買 VR 產品前，首要考量的就是操作與安裝的簡易度。Cosmos 將讓之前未接觸過 VR 的新用戶可以輕易上手，也能提供熱愛 VR 的朋友們獨樹一格的頂尖產品體驗。透過 Cosmos 推出， HTC 將重新定義 VR 在架設安裝及使用環境選擇上的便捷性。



Cosmos 是首款搭載全新 VR 使用體驗「Vive Reality System」的 Vive 頭戴式裝置。HTC 將於 2019 年初提供 Vive Cosmos 的開發者版本，日後將會公布更多資訊。



此外，HTC Creative Labs 團隊同步於今日揭曉 Vive Reality System，重新塑造人們與虛擬世界互動的方式。從配戴頭戴式裝置起的每一個細節，深入到與每一個內容的互動方式，打造完整的 VR 專屬使用者體驗。



HTC Vive Creative Labs 副總經理 Drew Bamford 表示，透過 Vive Reality System 推出，重新構想 Vive 的軟體體驗，以便未來更加符合前述的這些重要核心目標。Vive Reality System 中的工具與環境，能夠輕易將空間計算 (Spatial Computing) 的強大功能提供給所有用戶。Vive Reality System 從根本上結合後台應用與體驗展現的多樣元素，並將從 Vive Cosmos 起大幅地改變 Vive 產品系列的體驗感受。Vive 更與 Mozilla 偕同推出第一款為 Vive 設計的 VR 網路瀏覽器。

