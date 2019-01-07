三星電視將支持Alexa和Google Assistant語音助理功能

美國賭城消費電子展 (CES) 將於週二 (8 日) 登場，三星電子 (005930-KR) 與谷歌 (GOOGL-US) 等科技大廠也將展出自家最新的產品及服務。三星電子日前宣布，向其他語音助理開放自家 2019 年款電視系列。

三星電子表示，用戶將能夠使用亞馬遜 (AMZN-US) 的 Alexa 或谷歌的 Google Assistant 控制其即將推出的 QLED 系列電視。但用戶必須自己備有相關設備，無論是 Echo、Google Home、還是其他智慧音箱。三星的電視將理解並執行它從 Alexa 或其他語音助理所收到的命令，但目前三星唯一的內建的語音助手仍將會是 Bixby。

因此，其他的語音助理將帶來基本功能的操作。Alexa 和 Google Assistant 將可以控制音量、打開或關閉電視、切換輸入或啟動選擇的應用程式。三星自有的 Bixby 則擁有更深入、更先進的功能，因為該語音助理融入了三星的 Tizen TV 軟體，用戶可以通過三星電視遙控器直接與 Bixby 對話。

儘管如此，這仍然是三星的一個重要宣告。有鑑於數百萬人投入了亞馬遜或谷歌的語音生態系統，亞馬遜先前更是宣布，配備語音助理 Alexa 的裝置，在全球銷量突破 1 億台，對於三星來說是不可忽視的重要市場。相比之下，三星的 Bixby 驅動的 Galaxy Home 智慧音箱尚未向消費者發貨，Bixby 語音助理也僅限於三星的智慧手機、可穿戴設備、電視和家用電器。

目前，三星並未表示舊款電視將同樣支持 Alexa 或 Google Assistant，但該公司在曾經在新產品推出後幾個月後有更新舊有型號，因此仍有待觀察。