台股近10年第1季上漲機率高 投信：短線反彈紅包行情可期

台股 2019 年開紅盤出師不利，連續三個交易日就大跌逾 300 點，但今 (7) 日則隨亞股反彈，大漲逾 200 點收復 9500 大關，投信認為，從歷史經驗來看，台股近 10 年來第 1 季的上漲率高居全年之冠，在基本面不差的前提下，等利空因素消退後，短線可望出現跌深反彈的紅包行情。

保德信金滿意基金經理人朱冠華指出，台股 2019 年開紅盤出師不利，主要來自於非經濟面利空的拖累，短線難免震盪，需待時間去化負面情緒，而觀察過去 10 年台股在各季度表現，以第 1 季表現最好，上漲機率高達八成，平均漲幅達 4.1%，雙雙位居各季度之冠。

朱冠華指出，台股在多空局勢尚未明朗前，預料將呈現區間震盪格局，尤其目前時值財報空窗期，產業面消息相對清淡，短線氣氛低迷，就目前情勢觀察，美中貿易談判若能捎來好消息，加上國際股市回穩、成交量能升溫，或有另一波反彈契機可掌握。

另外，蘋果下修財測，受蘋概股拖累台股 2019 年前三個交易日就收黑走跌，台股上周周線收黑，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏則認為，蘋果今年上半年缺乏新產品加持，加上需求動能持續衰弱，因此未來蘋概股觀察重點將聚焦在「蘋果是否推出新應用功能」、以及 5G 是否驅動新的換機潮。

廖哲宏指出，iPhone 銷售不佳，已是堪稱「眾所皆知」，但後續數字到底會與市場預期有多大落差，仍需持續觀察；短期盤勢不易強，主要是受基本面數字不佳，加上中美貿易爭端未解，建議投資人可透過定期定額方式參與，掌握反彈契機。

朱冠華也認為，目前看來資金對於投資台股有舉足不前之勢，建議投資人可採用定期定額投資台股基金，達到分散波動風險之效，同時也能掌握台股落底回升的長線趨勢。

朱冠華進一步指出，只要將時間拉長持續不間斷地投資一個完整的多空循環都是有獲利機會的，也就是所謂的微笑曲線，以過去 30 年來看，台股共有 9 次的微笑曲線，亦即每３年就會經歷一次，遠低於新興市場的 56 個月及新興亞洲的 48 個月，顯見定期定額投資台股獲得回報的期間最短。

