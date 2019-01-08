盤前財經大事搶先讀2019年1月8日

今日操盤前瞻

台灣 12 月消費者物價指數

美國 11 月貿易收支

世界銀行更新經濟展望報告

特別股掛牌：台新金

增資股上市：日馳、康普

遭華爾街厭棄！蘋果 14 年來未曾如此失寵 逾半數分析師不喊買

過去 14 年以來，華爾街分析師從不曾像現在這樣討厭蘋果 (AAPL-US)。根據 FactSet，如今華爾街分析師給予蘋果「買進」評級的比例僅 49%，是 2005 年以來最低水準，另外 51% 則給予「持有」評級。閱讀全文...

高盛砍全年油價預期 但稱市場已反映過度悲觀的成長預期 油價可望復甦

高盛調降今年石油價格預期，主張全球產量增加且美國頁岩成長意外強勁。該投行目前預期國際基準的 Brent 原油今年均價每桶 62.50 美元，較先前估計的 70 美元均價下滑。閱讀全文...

新一回合貿易談判舉行 川普與中國官員均表示樂觀

中美兩國貿易談判今明二日在北京舉行，川普總統與中國官員均對此次談判表示樂觀，但雙方對科技與彼此的經濟關係，恐仍將面臨長期的爭議。中美雙方均有意化解貿易戰，但自 12 月 1 日川普與習近平同意延後進一步加徵關稅以來，雙方均未表示立場有所改變。閱讀全文...

義聯集團將砸 700 億元投資高雄 創造 2.7 萬個工作機會

義聯集團創辦人林義守昨 (7) 日赴高雄市府拜訪市長韓國瑜，並表示未來 3-4 年將投資高雄休閒、建設、醫療等 6 大項目，投資金額逾 700 億元，可望創造 2.7 萬個就業機會。閱讀全文...

〈進出口統計〉新南向不給力 我對東協 12 月出口值年減逾 1 成

財政部昨 (7) 日公布去年進出口統計概況，以區域來看，12 月主要出口市場中，包括對中國、香港與東協輸出衰退，年減幅約 1 成左右；但對於美國、歐洲與日本市場則持續成長。閱讀全文...



