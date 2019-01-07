台股盤後─破底翻反彈行情發威 強彈逾200點收復9500點

在美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾表示未來決定貨幣政策將更有「耐心」後，市場解讀升息速度將減緩，激勵美股大漲，亞股今 (7) 日也全面反彈，其中，台股加權指數開高走高，強彈超過 2.2%，終場收在 9590.3 點，上漲 207 點，量能則縮至 918 億元，演出破底翻的反攻行情，法人指出，農曆年前紅包行情主要是由內資主導中小型股走勢，平常心看待指數位置。

大型權值股今聯袂大反攻，大立光強彈逼近 7%，可成、台達電均漲逾半根停板，台塑四寶有 2-5% 不等的漲幅，統一、統一超漲逾 3%，永豐金、開發金、華碩均漲超過 3%，聯電、亞泥、彰銀、台新金、元大金、華南金、鴻海、國巨、台積電和群創均漲逾 2%。

而光寶科、遠傳、中租、正新、友達、中壽、遠東新、台泥、中信金和寶成等均漲超過 1.5%。

在大立光的帶動下，光學鏡頭廠同步受到拉抬，新鉅科漲停，玉晶光漲半根停板，先進光、今國光、聯一光漲 4% 之上，亞光和佳凌漲幅在 3% 上下。

而 5G 概念持續發酵下，相關中小型概念股持續受到追埲，光環一度漲停，華星光、眾達 - KY 漲 4% 上下，聯鈞漲近 3%。

IC 基板族群也再度轉強，景碩大漲 7%，同欣電和南電漲 4% 上下。被動元件族群也見到逢低買盤進場，除了國巨漲 2.4%，華新科大漲半根停板，蜜望實和禾伸堂漲 2-3% 左右。

法人指出，蘋果下修財測導致美股重挫，蘋概股近來壓力重重，但實際上從去年第 4 季 iPhone 銷售不如預期以來，台股相關供應鏈股價皆已事先反映，儘管目前為產業淡季，股價不易有強勢表現機會，但短線不至於見持續重挫的壓力。

事實上，大盤技術面仍處弱勢，所幸中小型股相對強勢，可判斷市場信心仍維持正向，短線投資人若有意布局紅包行情，可聚焦強勢中小型股中採偏多操作。