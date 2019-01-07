外資投信連袂轉買 三大法人買超破百億 創逾3個月來單日最大量

鉅亨網記者王莞甯 台北 2019年1月7號17點35分

美國聯準會升息腳步可望減緩，美股和亞股強彈，台股加權指數今 (7) 日搭順風車破底翻成功收復 9500 關卡，終場大漲 207 點收在 9590 點，來自三大法人的買盤熱絡，外資終止連 3 賣，投信買超也創 1 個月以來單日新高，使三大法人合計買超 105.93 億元，創去年 9 月 28 日以來單日買超最大量。

三大法人今日合計買超 105.93 億元，其中，外資買超 82.34 億元，投信買超 8.33 億元，均終結連 3 賣，自營商則是連 3 買，續買 15.26 億元，此顯示大型法人對近期的行情不悲觀，不過，未能從其布局中看出明顯趨勢，預料後市仍將呈現個股表現。

觀察外資買超前 10 大標的以新光金居冠，買超 3.3 萬張，回補了上周大賣新光金的部分部位，其次分別為元大台灣 50 反 1 達 2.2 萬張，中鋼逾 1.2 萬張，永豐金超過 1 萬張，群創、金像電、中信金、台新金、開發金和正文均有超過 6000 張以上買盤進駐。

而外資賣超前 10 大分別為元大滬深 300 正 2 達 2.1 萬張，富邦上証正 2 近 9000 張，富邦 VIX 近 8000 張，玉山金、日月光投控、中美晶、彩晶、國泰金、智邦和和碩均逾 2000 張。

投信方面，前 10 大買超標的分別為大成鋼超過 3000 張、華航、聯茂逾 2000 張，欣興、亞泥、台達電、良維、泰碩、兆豐金和廣達均逾千張。

投信賣超前 10 大標的分別為合庫金近 1500 張，南茂 900 張，開發金 700 張，東聯、先豐、力成、裕隆、台塑、景碩和台積電均遭賣逾 400 張。

台股加權指數技術面已形成島狀反轉型態，暫時化解破底危機，法人認為，若台股可守穩 9500 點上並逐漸增量，有機會在農曆年前展開新一波反彈行情，惟月季線的反壓，仍不得大意。