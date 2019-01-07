晶電、隆達去年12月營收雙創6年來新低

LED 廠晶電 (2448-TW) 與隆達 (3698-TW) 今 (7) 日公布去年 12 月合併營收，除面臨傳統淡季外，也受到季底盤點因素影響，營收雙雙創近 6 年來單月新低，晶電去年第 4 季營收寫 8 年半來單季新低，隆達也創近 6 年來低點。晶電認為，客戶需求回升情況如何，得待農曆春節過後才會較為明朗。

晶電去年 12 月合併營收 11.9 億元，月減 12.33%，年減 42.02%，為 2013 年 1 月以來新低；第 4 季合併營收 42.36 億元，季減 23.41%，年減 28.65%，為 8 年半以來單季新低；去年全年營收 203.27 億元，年減 19.88%。

晶電去年第 4 季起受到傳統淡季因素影響，營收大幅縮減，12 月又面臨季底盤點因素，使客戶拉貨動能更趨保守，營收也較 11 月再衰退。展望本季，晶電指出，目前藍光與紅光需求能見度均不高，從客戶端觀點來看，需求回升可能得帶農曆春節過後，3 月時才會較為明朗。

隆達去年 12 月合併營收 7.15 億元，月減 13.12%，年減 17.32%，為近 6 年來單月營收低點；第 4 季合併營收 24.18 億元，季減 19.59%，年減 10.38%，同為近 6 年來單季營收新低；去年全年營收 110.55 億元，年減 8.17%。

隆達表示，由於適逢年底傳統淡季，使營收月減逾 13％，而去年全年加速加速處理獲利不佳的照明成品業務，以守住公司整體利潤，因此營收較 2017 年下滑。

隆達去年起將消費性照明成本業務大幅縮減，並專注於光電半導體產品技術開發，鎖定顯示器、專業照明、車載、感測等四大應用領域的元件與模組。在新產品部分，Mini LED 背光燈板已出貨，應用於高階筆電及電競用監視器，今年將持續開發新應用領域；專業照明部分，專注開發光機電整合型燈板，與多家燈具品牌合作提供客製化燈板設計服務。此外，感測元件則持續出貨手機、穿戴式裝置的品牌客戶。