創業家去年營收創新高 新春年菜為Q1業績添柴

創業家 (8477) 在旗下生活市集、好吃市集兩大電商平台，以及旗下持股子公司的 B2B2C 平台松果購物業績成長加持下，推升去年全年營收達近 50 億元，創下新高紀錄。創業家去年 12 月份合併營收達 4.12 億元，第四季累計營收達 13.27 億元，寫下歷年單季營收新高紀錄；累計 1-12 月份合併營收達 49.59 億元，年增 32.39%，為公司成立以來創下全年營收新里程碑，成績斐然。創業家表示，12 月份主要歸功於雙 12 大檔促購表現亮眼，以全站免運服務及有感價格折扣，搭配行動端優勢祭出集點抽獎、金物流優惠等多元回饋，帶動交易額年成長超過 3 成，12/12 單日業績更達去年的 2.3 倍，寫下歷史新高紀錄；此外，因應尾牙禮品採購、聖誕節等年末檔期亦推出下殺促銷活動搶客，為業績表現注入強勁動能；而網購年菜買氣提前發酵，亦挹注好吃市集 12 月年菜預購銷量已較去年同期成長近 200%。



而在松果購物部分，12 月份受惠於雙 12 檔期表現突出，交易額較去年同期成長 140%，12/12 單日交易額年成長更達 181%；同時，力拼年底銷售佳績，松果購物以品牌居家＋生活快消品兩大策略提高客單價及回購率，並針對聖誕節及尾牙送禮需求祭出大型活動促銷，挹注單月交易額再創開站以來歷史新高紀錄。



創業家總經理廖家欣表示，展望 2019 年，將持續透過 AI 技術輔以大數據精準掌握消費需求、強化價格端的絕對優勢，同時優化內外部服務以全面提升購物體驗，力拼全新一年的業績表現再創高峰。迎接 1 月農曆新年旺季，繼推出「好運年菜預購」專區打響年菜預購前哨戰第一槍，期待運用多元攻勢為第一季業績注入一波強勁動能；松果購物則看準超過 40 億的年菜商機，期待用金豬年菜開啟 2019 年新春的好彩頭，1 月份目標挑戰交易額年成長 100% 以上。