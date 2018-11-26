瑞昱車用乙太網路晶片好強 打入BMW 本季量產出貨

網通晶片大廠瑞昱 (2379) 跨入車用市場大告捷；業界傳出，瑞昱的車用乙太網路晶片不單已經獲 BMW 認證通過，並於本季開始量產出貨，2019 年還將陸續打入福斯、現代汽車與戴姆勒等大廠，成為帶動公司明年營收與獲利續創新高的新動能。先進駕駛輔助系統（ADAS）幾乎已經成為所有新車款的標準配備，而為了聯繫 ADAS 系統與主控處理器之間資料運算及資訊傳輸，就得內建車用乙太網路（Automotive Ethernet）晶片，瑞昱卡位許久，並已經陸續獲得數家車廠認證，自今年第四季起開始出貨，明年放量供應，貢獻更可觀。



值得注意的是，瑞昱目前打入的車廠，以 BMW 為主，並自本季起出貨，明年將陸續供貨給福斯、現代汽車與戴姆勒等大廠；另外，車聯網趨勢大起，資訊傳輸與運算等必需仰賴車用乙太網路，此舉無疑宣告，車用乙太網路晶片市場前景將具備爆發性的成長動能。



就瑞昱營運表現，第三季營收 120.86 億元創歷史新高，單季每股淨利 2.78 元，累計前三季每股淨利 6.41 元，而公司今年營收創新高無虞，明年營收與獲利都會比今年更好。