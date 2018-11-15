群聯穩坐IC設計EPS冠軍寶座 聯詠、瑞昱重回前10名

IC 設計廠第 3 季每股純益排名出爐，其中記憶體控制晶片廠群聯 (8299-TW) 第 3 季每股純益 7.12 元，力保 EPS 王寶座，譜瑞 - KY(4966-TW) 則受惠面板驅動 IC 出貨帶動，每股純益達 6.57 元，排名緊追在後。

IC 設計廠第 3 季財報出爐，群聯在旺季效應帶動下，純益達 14 億元，季增 13.5%，每股純益 7.12 元，穩坐 IC 設計 EPS 王；譜瑞受惠面板 IC 出貨帶動，純益達 5.05 億元，季增 37.8%，每股純益 6.57 元，排名進入第二名。

矽力 - KY 純益表現也亮眼，每股純益達 6.29 元，優於第 2 季的 5.45 元，排名第三名；而信驊受惠伺服器等需求帶動，雖然稅後純益 1.94 億元，僅小增 1.74%，不過每股純益仍有 5.72 元，排名第四。

USB 晶片祥碩 (5269-TW) 第 3 季則受惠旺季效應帶動，另外還有 AMD 的訂單加持，每股純益 4.6 元，排名進入第五名。

至於手機晶片大廠聯發科 (2454-TW)，第 3 季每股純益為 4.39 元，排名第六名，而電源管理晶片廠昂寶 - KY，第 3 季每股純益為 4.19 元，排名第七。

另外 MOSFET 雖然近期供需趨緩，但市場需求仍穩定成長，大中第 3 季每股純益 3.56 元，創下歷史新高，排名也擠進第八名。

傳統 IC 設計大廠聯詠 (3034-TW) 與瑞昱 (2379-TW)，第 3 季也受惠旺季帶動，每股純益達 3.02 元與 2.78 元，排名第九與第十，聯詠與瑞昱也重回睽違已久的前十名 IC 設計廠排名。