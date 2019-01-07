【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

FED 主席鮑威爾上週談話釋放鴿派訊息，美股大幅反彈，尤其科技股指數強彈超過４％，激勵今日台股電子權值股全面大漲，大立光及台積電擺脫蘋果財測利空大幅反彈，油價走高也激勵台塑四寶今日領漲傳產族群，加權指數收盤大漲 2.21%，外資於期現貨合計買超逾 200 億。

《國際金融市場焦點分析》

美國非農就業報告表現強勁，加上聯準會主席鮑威爾暗示縮表計畫是可以調整的，美股受到激勵大幅反彈，加上中國人行全面下調存準率 1 個百分點 ，以及中美貿易談判今日登場，市場風險偏好轉為積極，今日亞股普遍走揚，不過中國上証指數早盤開高走低，走勢偏向震盪，中小創、軍工及５Ｇ板塊表現強勢，但是券商、保險及銀行股等金融權重走弱影響市場信心，使得 A50 期貨表現相對弱勢。

《國際商品市場焦點分析》

週五美國公佈最新就業報告，非農就業人數增加 31.2 萬人，薪資年成長 3.2%，加上聯準會主席鮑威爾於專訪中暗示今年將可能暫緩升息，縮表計畫是可以調整的，鴿派言論使得市場風險偏好回升，此外，中美貿易談判在即，受到中方將有望重新進口美國原油商品影響，帶動輕原油期貨及布倫特原油期貨週五同步上漲近 2%。

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