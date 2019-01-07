【華冠投顧】盤後分析：破底翻

劉彥良 分析師

聯準會主席釋出鴿派言論，帶動台股上演破底翻，並且在權值股借力使力下終場大漲 207 點，也讓指數回到 9600 點附近。

電金雙頭同時發力，蘋概股三王以及可成 (2474) 展開大反攻，其中股王大立光 (3008) 大漲 7% 重返 3000 大關。傳產股則由台塑集團領軍，台塑四寶平均漲幅逾 4%，另外統一集團也加入助攻，包括統一 (1216) 和統一超 (2912) 都上漲逾 3.6%。

中小型股方面，5G 族群依舊火熱，聯亞 (3081) 和光環 (3243) 攻上漲停、正文 (4906) 和明泰 (3380) 低檔轉強，至於在節目中分享的 5G 五虎將今天也全數改寫波段新高。

12 月營收持續公告，業績成長股自然也是內資會作價的對象，分享給投資朋友的利基型中小尺寸面板廠光聯 (5315)，今天盤中來到 19.5 元再創新高。光聯除了連續兩個月營收年增 5 成外，去年第四季營收更是改寫 6 季以來新高，全年 EPS 上看 2 元以上本益比不到 10 倍，而且比照去年的股息發放率來計算，現金殖利率將達 1 成之上，這樣一檔業績成長、低本益比、高殖利率的個股，股價即使今天改寫波段新高但還是在相對低檔，持續偏多看待。

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