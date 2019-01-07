【華冠投顧】台股如期反彈大漲 再來怎麼走? 分享《5G&自駕車》雙重題材股

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

上週五提醒過「本週台股反彈機率很高」，因為不論是從大盤委買張數、期貨價差、OTC 指數、技術指標... 等各個層面來看，都在利空下領先見到異常的轉強訊號。

果不其然，異常的訊號反應了市場總是有先知先覺者，當晚美股四大指數全面飆升上演逆轉秀，今天台股跟進大漲，大盤 + 207 點收復五日線與十日線，OTC 指數 + 1.49% 逼近月線。

今天大盤日 KD 指標出現黃金交叉且形成「破底翻」及「島狀反彈」型態，技術面獲得明顯改善，不過短線要直接站穩月線有難度，較有可能在月線之下震盪幾天，理由如下：(1) 大盤委賣張數增幅較大，代表 9600 點之上套牢壓力不輕，短線稍事整理去化賣壓對多頭而言會是比較節省成本之控盤方式；(2) 近期的領先指標 OTC 指數止步於月線關卡，暗示多頭控盤者直接衝關意願不大；(3) 四大期指於尾盤擴大逆價差。

台股內在結構顯現短線反彈遇壓，不過昇楷對「紅包行情仍會如期上演」的看法不變，紅包行情暖身期間持續會有轉強股冒出來讓大家賺。

＜紅包行情＞

《紅包行情》是內資主演的中小型股飆漲好戲，幾乎年年上演，演出時間至少一個月，是第一季不能錯過的美好行情。

上週五大盤重挫創新低時，特別寫了一篇【投資週報】提醒「台股本週就會展開反彈」，最重要的是細說《紅包行情》的投資邏輯與歷史軌跡，同時進一步透露 "去年 11 月至今，內資的盤算及咱們的搭轎計策"，以及分析三檔領先轉強股。

前述三檔領先股，今天一檔創波段新高、一檔觸及漲停、一檔漲停鎖死，來不及跟進的好朋友也無須扼腕，今天再來分享一檔學員持股《乞丐皇帝》，具備最夯的 5G 與自駕車雙重題材，在經過一連串盤勢利空測試，今天剛發動轉強，後市仍可期。

＜強弱勢股＞

今日各大類股一片紅通通，但仍以 5G 概念股的光通訊族群最為強勢，《3163 波若威》、《4979 華星光》、《3234 光環》、《3081 聯亞》... 續創波段新高；矽晶圓及被動元件族群《6488 環球晶》、《6182 合晶》、《2492 華新科》、《2327 國巨》、《3026 禾伸堂》... 則跟隨大盤同步跌深反彈。

今日大跌股票不多，弱勢股主要集中在高基期股的回檔修正，像是《2444 兆勁》、《6470 宇智》、《2458 義隆》、《6230 超眾》... 等。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。