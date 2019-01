〈CES開展〉台網通廠不缺席 啟碁、中磊秀新品

今年消費性電子展 CES 2019 將於美國時間 8 日開幕,外界普遍認為今年 5G、IoT 等都將是展場主要焦點,而台灣網通廠也沒缺席,中磊、啟碁、智易等大廠都有前往參展,展現各家在 5G 的技術發展與布局。

啟碁今年以「Be the First to 5G with WNC」為主題,於 CES 會場展示 5G 應用、次世代寬頻網路、智慧家庭、車聯網以及無線射頻元件等多項應用。

其中包括去年第 4 季推出 5G 行動寬頻分享器,具備可支援 mmWave 或 Sub-6 GHz 通訊技術之硬體擴充性,為市場上首款發表的 5G 終端裝置,其他還有像是搭載 70W 高瓦數的 PoE 交換器、高效能 Wi-Fi Mesh 分享器、車聯網模組、物聯網解決方案等。

而另一大廠中磊則將於會展中展出新世代 AIoT 人工智慧物聯網,及 M-IoT(行動物聯網) 解決方案,包括具影像辨識之高階網路攝影機、多功能物聯網閘道器及 M-IoT 感測器等技術應用。

據研究機構 Gartner 預估,2019 年全球連網裝置數量將達 142 億個,2021 年更將達到 250 億個。物聯網被視為繼電腦、網際網路之第三波資訊革命,開創新商業模式與多元應用。