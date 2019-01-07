安力-KY上季業績可望改寫8季新高 2018年獲利倍增

金屬散熱機構件廠安力 - KＹ(5223)因客戶拉貨積極，第四季業績超乎預期，單季營收可望優於上季，創 8 季新高，全年營收估逾 15 億元，年增 9-10%。法人預估，因生產線自動化效應顯現，毛利率大幅增加，上季獲利維持高檔可期，全年獲利將較 2017 年倍增，EPS 飛越 4.5 元。週一 (7 日) 該股因開放信用交易而大漲，並亮燈漲停。



安力 11 月營收為 1.71 億元，創下歷史次高紀錄，表現超乎預期，據悉主因為客戶年底盤點提前拉貨所致。預估 12 月因淡季展開，業績下滑，但單季仍將挑戰 4.5 億元，創 8 季新高。



由於毛利率維持穩定，雖年底費用增加，但獲利仍可望維持高檔，全年 EPS 逾 4.5 元，獲利較前一年倍增。展望今年，因美系客戶訂單穩健向上，加上接獲其熱銷之一體成型桌機訂單，以及古河、奇鋐 (3017) 今年擴大貢獻，新品動能增加，營收獲利可望進一步突破。