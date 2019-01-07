旺宏去年12月營收寫22個月低點 全年369.5億元創新高

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 今 (7) 日公布 12 月合併營收 20.43 億元，受美中貿易戰影響終端需求，第 4 季旺季效應不明顯，營收失守 30 億元大關，月減 32.9%，年減 31.25%，為 2017 年 3 月以來低點；第 4 季合併營收 89.81 億元，季減 10.46%，年減 14.95%；全年合併營收 369.53 億元，年增 8.1%，為歷史新高。

旺宏去年第 3 季存貨金額為 171.6 億元，較上季增加約 28.63 億元。其中，存貨比重部分，Flash 與 ROM 比重約為 4 比 6，最大宗存貨仍在任天堂產品部分。

雖然去年 10 月受惠 ROM 出貨旺季，使旺宏創近 1 年新高，不過，由於任天堂先前釋出的拉貨訊息偏樂觀，在終端需求趨緩下，也使旺宏去年 11 月 ROM 出貨表現不如預期、月減 2 成，12 月營收則是月減達 3 成，顯示任天堂出貨動能確實受美中貿易戰影響，第 4 季出現旺季不旺情況。

法人指出，由於旺宏存貨仍維持一定水位，第 4 季可能提列存貨跌價損失，待庫存成功去化後再行回沖。此外，旺宏與東芝的專利爭訟已落幕，東芝共需支付旺宏 8000 萬美元，法人估可望貢獻去年第 4 季 EPS 達 1.4 元。