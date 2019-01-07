〈CES大展〉開展在即 光學元件廠攜新品參展

全球科技業盛事美國消費性電子展（CES）即將登場，包括 5G、AI、自駕車等均成看展重點，台股光學元件廠包括華晶科 (3059-TW)、先進光 (3362-TW) 都表示將參展，先進光總經理高維亞今 (7) 日指出，今年參展內容將擴大到電子後照鏡、車用指紋辨識等系統產品。

高維亞指出，去年首度出席 CES 參展，主打車輛使用的環景顯示系統為主，並打造 1 比 1 的實體車輛在現場展示，今年參展的先遣人員已出發，今年 CES 展中，除車用環景系統，並加入市場潛力十足的電子後照鏡及車用指紋辨識等系統產品，今年則改採汽車模型參照展示。

高維亞指出，車用指紋辨識系統的產品開發，主要將應用於車輛啟動、開門等系統廣泛使用。

華晶科繼與晶片大廠高通合作之後，也攜手亞馬遜，此次出席 CES 展，繼續取得客戶端新應用。

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CES 展是全球消費性電子指標性展覽之一，今年主題聚焦 5G、AI（人工智慧）、IoT（物聯網）、車聯網、VR（虛擬實境），5G 時代即將來臨，許多新應用都隨著 5G 上網速度變快而能真正實踐於民眾生活中，相關供應鏈受到市場關注。

今年 CES 也用一款主題視覺圖點名今年的主題，從視覺圖上看來，智慧手機、穿戴式裝置、機器人、機器手臂、智慧電子鎖、數位電子看板、智慧汽車、智慧家居、無人機、FinTech 等，都是今年重點展覽主題。法人表示，投資人可聚焦在 5G 相關、AI 相關、自駕車相關等三大領域的個股族群。