中美貿易戰＋客戶年終盤點影響 奇力新去年12月營收月減近14%

中美貿易戰持續影響被動元件業績表現，再加上歐美年終假期所致，奇力新 (2456)12 月營收續下滑，單月營收 12.05 億元，月減 13.74%，年增 14.66%；若將新併入公司在合併前之前期營收併入計算，則本月營收較上月減少 18.91%，較去年同月減少 15.46%；2018 年度累計合併營收 175.53 億元，較去年同期之公告營收則成長 40.01%。 個別公司來看，奇力新公司 12 月個別營收為 4.05 億元，月減 9.79%，年減 22.39%；全年累計營收 64.87 億元，年增 8.15%。美磊 12 月個別營收為 2.12 億元，月減 22.72%，年減 3.75%；全年度累計營收金額為 30.82 億元，較去年成長 4.98%。美桀 12 月個別營收為 1.14 億元，月增 0.15%，較去年同期減少 26.10%；全年度累計營收為 16.65 億元，較去年成長 4.77%。



奇力新指出，集團上述三家電感公司 2018 年 12 月份之營收，較去年同期都有下降之現象，主要原因為 2018 年中美貿易爭議仍未獲圓滿解決，以致全球電子終端巿場觀望心態濃厚，消費趨於保守。然多年來在中國大陸的品牌巿場耕耘，2019 年可望有進一步之業務拓展；再者東南亞地區受到貿易戰之影響相形較小且深具成長潛力，奇力新越南廠第一及第二期廠房都已稼動順暢，將可因應客戶因生產基地移動所產生之影響，且在東南亞銷售通路布局完整，預期今年之營收仍有穩健成長之機會。



電阻方面，旺詮 12 月個別營收為 3.59 億元，月減 19%，年減 4.59%；全年營收 68.89 億元，年增 54.77%。旺詮 12 月營收較上月及去年同期減少，主因為大中華區之經銷商在 2018 年第四季持續消化庫存水位，且受到全球消費巿場最近需求不振之影響，因此營收在 2018 年年底進入低潮期。預期 2019 年第一季通路庫存消化告一段落後，旺詮營收將可重回成長軌道。



磁性材料方面，飛磁 12 月個別營收為 1.13 億元，月減 44.31%，年減 24.81%；全年累計營收 21.54 億元，年增 3.23%。飛磁 12 月營收減少之主因為今年客戶年終盤點提早關帳，且歐美假期減緩需求所致。而飛磁在 2018 年第四季已完成去瓶頸擴充產能，隨著電動車佔比增加，2019 年可望再創出貨新高紀錄。



展望 2019 年，雖全球景氣可能仍受到中美大國貿易角力之影響而波動，但預估 2019 年上半年將有可能緩解，且全球汽車電子巿場將持續成長、人工智慧及 5G 應用需求可望在 2019 年逐漸拉升。本集團已強化 RF 及車用相關產線及產品之深度與廣度，特別是在模組化產品方面，都將會推出新產品因應此世界主流趨勢，且在 2018 年已展現整合成效，經由技術及巿場行銷整合，2019 年預計仍將會有不錯之成長動能。