半導體電子洗劑接單明朗 勝一第二季每股盈餘挑戰1.7元

台積電 (2330) 第二季法說會落幕，第三季虛擬貨幣需求減少，通訊晶片需求明顯升溫，7 奈米將進入量產，消息面利空出盡，激勵洗劑供應鏈勝一 (1773) 展開攻擊，今 (20) 日再戰 112.5 元前波高點。台積電昨 (19) 日說明 7 奈米量產進度，營收比重約一成，第四季更進一步提升到二成，高階製程導入，以及南京廠可能擴產，相關電子洗劑市場成長想像空間大。



勝一 4-6 月營收分別 6.54 億元、7.39 億元以及 7.08 億元，年增率 20.74%、31.39%、34.91%，單季營收達 21 億元，創下新高紀錄，季增率 17%，年增率 28.7%，法人推估，每股盈餘約 1.7 元。



勝一主要產品為工業級溶劑、電子級溶劑、甲醛，以及原料貿易等四大類，電子級溶劑為薄膜電晶體製程作為濕潤劑、光阻劑去除液、光阻劑黏度調整劑、製程設備之清洗；彩色濾光片製程中 RGB 三種基色光阻去除液、管道設備之清洗剝離；半導體 IC 產業製程用清洗劑、剝離劑、去光阻緩衝液及蝕刻製程化學品。