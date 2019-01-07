【運達投顧】美股週五 (4 日)收2 週以來最高點，台股行情路況短線「往下」



美股: 週五 (4 日) 開高走高，收於 2 週以來的最高點，收實體長紅棒，主要是受到美中貿易樂觀氛圍、美國 12 月非農就業數據超預期、加上聯準會 (Fed) 主席鮑爾表示央行將耐心升息的激勵。美股道瓊指數上漲 746.94 點 (一) 美國 10 年期債券 4/25 殖利率達 3.03%，12/18 該殖利率收在 2.74%，持續觀察 10 年期公債殖利率變化，若 3% 成為常態，市場擔憂借款成本上升恐減緩經濟成長。

(二) 貿易戰: 中美雙方是否對剩餘價值超過 2000 億美元的商品加徵關稅問題。美國同意暫不將關稅從 10% 提高到 25%，並且在接下來的 90 天裡，美中官員將繼續就技術轉讓、知識產權和農業方面擴大討論。美中貿易代表萊特海澤稱並稱孟晚舟逮捕跟美中貿易談判並無關聯，與中國的貿易談判必須在 2019 年 3 月 1 日之前完成，否則將增加稅率或擴大對中國輸美商品的關稅。

(三) 經濟數據: 美國勞工部公布的 12 月美國非農就業數據超乎預期！

去年 12 月非農就業人口新增 31.2 萬人，遠高於預期 17.6 萬人。

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