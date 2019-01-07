昔日「冤家」握手言和 蘋果與三星宣布達成合作

隨著硬體產品的業務增長逐漸觸及天花板，蘋果對內容方面的重視也愈加凸顯。這一點從蘋果選擇牽手昔日競爭最激烈的「對手」三星就足以看出。

據 CNBC 1 月 7 日消息，蘋果當地時間周日上午宣布與老對手三星建立內容方面的合作：擁有精選三星智能電視的客戶將能夠訪問 iTunes 電影和電視內容。此外，AirPlay 2 也支持 iPhone 和 iPad 用戶將內容從行動端發送到電視上。

據悉，此次雙方達成合作後，iTunes 將在 100 多個國家的三星智能電視上推出，用戶將能夠直接通過三星智能電視訪問自己的 iTunes 庫，瀏覽 iTunes Store，並可以購買 4K HDR 內容。有消息稱這標誌着蘋果首次允許第三方設備在 Windows 個人電腦之外訪問其影音庫。AirPlay 2 則會在 190 多個國家和地區推出。

實際上，早在蘋果與三星達成合作之前，蘋果就不斷加大在內容方面的投入。

三個多月前美國財經媒體 CNBC 援引知情人士消息稱，蘋果計劃向其用戶推出一項數字影音服務，將其原創內容與傳統媒體的訂閱服務結合起來。這就意味著，未來蘋果用戶既可以通 iOS 設備免費觀看蘋果原創內容。

蘋果牽手三星意欲何為

三星與蘋果之間這對昔日的老對手在這樣的時刻選擇達成和解，或許與二者雙雙在硬體營銷業績方面受挫不無聯繫。

上周蘋果方面正式調低 2019 年第一財季的營收，從之前預期的 890 億 - 930 億美元，降低到了 840 億美元。據新浪科技消息，三星將於 1 月 8 日發布第第四季初步業績，而分析師平均預計，該公司當季營業利潤年增率下滑 12%，至 13.3 兆韓元（118.5 億美元）。

「蘋果 iPhone 已經在中國出現銷量下滑。三星也出現這種情況，中國手機市場的低迷需求還會持續多久，將成為關鍵因素。」HDC 資產管理公司基金經理 Park Jung-hoon 說。

在硬體銷售日趨放緩的處境之下，蘋果似乎已經開始寄希望於其服務業來帶動營收增長。

據 Strategy Analytics 發布的文件顯示，2017 年全球影音服務需求高達 7000 億美元，並將在五年內穩步增長，2022 年這一數據將達 8420 億美元。其中，全球付費電視、OTT 業務和 SVoD(影音訂閱點播) 等消費型影音服務的市場占比達三分之二，剩餘部分主要為企業影音服務方面，包括安全、通信和教育等。

而蘋果顯然已經看準了服務業務增長方面的潛力。2018 財年 Q4 財報顯示，蘋果的 iTunes 及服務方面的營收達到 99.8 億美元，年增率增 17.4%，在硬體設備出貨量盡顯疲態的狀況下，內容營收再創歷史新高，已經成為蘋果新的營收支柱。

值得注意的是，在內容方面，蘋果似乎有意採取開放策略，不止於三星進行合作。蘋果更新後的 AirPlay 頁面描述稱：「領先電視製造商會將 AirPlay 2 直接整合到它們的電視中，從現在開始，用戶可以輕鬆將 iOS 設備或是 Mac 上的內容直接共享或是投射在支持 AirPlay 2 的智能電視上」。

雖然頁面上沒有提及其它電視製造商提供 iTunes 內容的資訊，但媒體猜測多家電視製造商可能會加入支持蘋果 AirPlay 2 的行列中。