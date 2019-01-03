〈蘋果下修財測〉曾言可輕鬆打贏貿易戰 川普如今難自圓其說

蘋果 (AAPL-US) 下修財測，主因為中國經濟成長趨緩，影響 iPhone 在新興市場的銷售表現；對此，《彭博社》報導稱，上述情形，讓曾言能「輕鬆打贏」貿易戰的美國總統川普，落入難以自圓其說的窘境。

蘋果原預估，會計年度第 1 季營收，會在 890 億至 930 億美元之間，但執行長庫克表示，首季營收估約 840 億美元，遠低於市場預期。

庫克在給投資人的信件中指出，雖然蘋果公司已預期，會在新興市場面臨挑戰，但經濟成長趨緩的程度，比想像中更大，「尤其是大中華區」。

大中華區是蘋果的第 3 大市場，就會計年度第 4 季數據來看，該區營收貢獻約占 18%。

川普政府宣稱，美中貿易戰會讓投資人感受到「短痛」，卻可換得長久利多；如今，蘋果在中國市場的處境，讓川普的說法，明顯站不住腳。

貿易戰重創美中兩國經濟，沒有任何一方是贏家；由財新數據可得知，中國 12 月 製造業 PMI(採購經理人指數) 為 49.7，不僅未及市場預期 (50.2)，還跌破榮枯線 (50)；而中國官方先前公布的 PMI 指數為 49.4，亦低於榮枯線。

川普曾言，「貿易戰很好，美國可輕鬆獲勝」，但美國經濟受到的衝擊，並不比中國小，就 2018 全年表現來看，美股三大指數，皆創金融危機以來最大跌幅。

對此，川普輕描淡寫，稱美股重挫只是個「小差錯」，若能談妥貿易協議，股市就會走高。

新一輪美中貿易談判，將於 1 月 7 日，在北京登場；對此，川普抱持樂觀態度，稱雙方磋商進展順利；不過，蘋果下修財測一事，顯然不利美方。

安聯集團 (Allianz SE) 首席經濟顧問 Mohamed El-Erian 表示，市場拋售、經濟疲弱等情形，可能會迫使美中雙方，較預期更快達成貿易協議。

El-Erian 指出，他始終認為，美中貿易戰不會升級成全球貿易戰，衝突將獲得解決。