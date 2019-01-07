【運達投顧】高低位階有多空之分

◆盤勢分析

美股昨天大跌由於蘋果因中國經濟減緩而大砍營收預測，蘋果股價大跌 10% 創 2013 年以來最低紀錄，市值蒸發近 750 億美元，加上美國 12 月製造業 PMI 的終值為 53.8 創下 2017 年 9 月以來最低，道瓊大跌 660 點顯示川普貿易戰不只重創中國也開始對美國造成傷害，不過市場也預估，中美傷痕累累也許會讓兩國加速談和、敲定貿易協定，是否美中貿易戰會有轉機以後再做評估，台股在 108 年的開始受國際股市的動盪指數大跌後可否止穩? 操作關鍵在哪? 重點分析如下：

1. 就美股技術面來看昨天的大跌是蘋果帶動拖累權值股與電子股指數，但美股並沒有破底，上週跌深反彈後正好再彈也會遇到月線反壓因此在月線前先做拉回也是合理的，尤其今天開始月線成本將會開始降低，所以美股只要不破底下周仍有挑戰月線的機會，而亞股今天則是創 10 月份低點但創低後也都紛紛留出下影線並且翻紅，可見亞股領先美股下跌跌深也開始有反彈機會，所以台股今天雖然破 9400 點但要留意跌深隨時有反彈的機會，因此不宜過度殺低。

2. 昨天說明匯率的變化是台股強弱的重點，匯市昨天爆量重貶估計外資昨天大舉匯出逾 12 億美元，即使出口商蜂擁拋匯仍不敵外資買匯力道，新台幣匯率收盤貶值 9.2 分，收 30.886 元為三周新低，總成交量飆上 24.25 億美元為近三個月最大，以此來看這兩天新台幣的重貶有明顯資金匯出的現象，不過新台幣貶值是短期還是長期現象? 關係著台股後勢，我們就美元的走勢來看由於美國經濟放緩市場認為今年聯準會可能連一次升息的機會都沒有，所以美元今天續跌並且跌破月季線也即將跌破 11.12 月低點 96 元，可見美元做頭明顯且趨勢走跌正在進行中，當美國升息只有一次或沒有升息機會美元走跌的趨勢是長期的，所以新台幣這兩天的重貶應該以短線來看待，而且新台幣這兩天貶值來到 11.12 月低點區後也沒有再創新低，若新台幣這裡可以開始止穩對資金的外流有減緩的機會台股壓力就不會太重，且美元若能持續走跌台股反而跌深反彈的機會大增。

3. 外資期貨倉位昨天減了 2518 口還有 3.3 萬口，連續兩天外資多單續減但昨天減幅已經大大減輕，若這裡美元持續走弱那麼外資多單將有搶反彈開始增加的機會也有利台股跌深反彈，台股今天下跌破 9400 點後也開始出現下影線，就籌碼變化來看融資一直維持在 1270 億的低檔區，由於融資造在去年 10 月份就出現斷頭急殺所以融資在這裡並不會有斷頭的壓力，頂多是部分個股有融資的調節對台股指數不致於有大幅度的賣壓，所以就籌碼來看目前雖然還沒有多頭明顯的買盤但是賣壓也不會太重，這一點就今天指數破 9400 點時市場買賣張數卻是維持正的可見有低接的買盤開始進場撿便宜，所以這裡不宜對於低位階的股票過度殺低。

4. 一月份的台股個股的表現才是決勝負的關鍵，選股上要留意高低位階的股票有不同的多空操作方式，如上個月我們操作主要以 5G 概念股為主，這兩天宏捷科與訊芯都創波段新高在位階上已經偏高所以獲利調節，調節後的資金開始掌握低位階生技股的輪漲機會，昨天美股大跌但唯一收紅的只有 NBI 生技指數可見美股也以生技股為資金的避風港，尤其就生技股來看去年第一季生技股飆漲一波後經過三季的整理生技股又來到低檔，所以生技股在低位階操作反而安全，加上生技股通常與盤勢的漲跌無關也與美中貿易暫無關更與蘋果調降財測無關，，生技的指標股中裕昨天明顯出現起漲的訊號今天也守穩底部區域有機會帶動其它生技股的輪漲，一月份的選股要掌握低位階股剛要轉強的生技族群如泰福和康生浩鼎太景科妍… 等，電子股則留意低檔的 TPK 乙盛及 PA 概念股的全新穩懋… 等。

※以上內容由運達投顧蕭春源分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。