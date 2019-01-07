中國上市公司2018年總體檢：營收、獲利雙位數成長 惟市值減少13兆

從 1990 年 12 月上交所成立後，中國資本市場發展至 2018 年底，深滬兩地上市公司數量已經成長至 3584 家，其中上海主板上市家數 1450 家、深圳主板上市家數 473 家、創業板上市家數 739 家，最後中小板則為 922 家。

逾 3500 家上市公司總營收占 GDP 一半

截至 2018 年底，深滬兩地市場共有 3584 家上市公司，並持續擴大中，漸漸成為支撐中國經濟的重要力量。2018 年前三季，這些上市公司合計營收達人民幣 31.9 兆元，約占同期 GDP 人民幣 65.1 兆元的一半。

從這些上市公司分布的區域來看，主要集中在廣東、浙江、江蘇、北京、上海五大地區，這些地區也連續多年在全中國各區域 GDP 收入排名居前。其中，廣東擁有的上市公司數量最多，高達 587 家，占全部上市公司的比重為 16.4%。

至於 2018 年 IPO 公司中，數量最多的前五大區域也同樣是這五大地域，不過 IPO 家數最多的地區則是江蘇，有 19 家公司上市，其次分別是廣東與浙江，數量分別為 17 家、16 家。

營收獲利持續雙位數成長

由於中國政府去年持續釋放各項利多政策，受惠於政策的影響，中國上市公司連續兩年前三季營收及獲利均保持兩位數成長。2018 年前三季上市公司總營收達人民幣 31.9 兆元，年增 12.5%；淨利約人民幣 3 兆元，年增 10%。

而從 2018 年度業績來看，截至 2018 年底，共有 1200 多家公司提前發布業績預告，傳出喜訊的公司超過一半。

分紅總額首度破兆元大關

以除權除息日為基準，2018 年上市公司分紅總額首度超越人民幣一兆元，分配現金股息的公司達 2748 家，占上市公司比例為 77%，兩數據均創新高。

至於各公司分紅金額方面，2018 年度分配現金股利金額在人民幣百億元以上的公司有 17 家，而這些公司排名前十大依然集中在銀行業，與「兩桶油」－中石油及中國化身上，排名第一為工商銀行，配發現金股息達人民幣 858 億元。

若從股息殖利率來看，息率超過一年定期存款利率的公司約兩成，其中，配息率超過中國最新餘額寶收益率的有 300 餘家。

A 股修正市值縮水

2018 年中國股市呈現回檔修正，上證綜指全年累計跌幅約 25%，而 A 股中，股價收紅的家數不到一成。去年中國上市公司市值明顯出現縮水，2018 年底 A 股總市值為人民幣 43.38 兆元，較 2017 年減少人民幣 13 兆元，為近十年縮水金額之最。

圖: 雪球

再細分，市值縮水超過人民幣千億的共有 10 家公司，最高為工商銀行，最新 A 股市值達人民幣 1.43 兆元，較 2017 年低減少人民幣 2453 億元；其次是中國人壽，市值縮水人民幣 2095 億元。