中國社科院：人口負成長可能提前至2027年出現

一家中國頂尖研究機構預計中國人口最早在 2027 年可能就會開始萎縮，比之前的預期提前三年，彰顯出世界第二大經濟體面臨的成長憂慮。

中國社會科學院在一份報告中表示，如果總和生育率一直保持在 1.6 的水平，那麼中國 8 年後就會出現人口負成長。根據週四發布的這份報告，到 2065 年，中國的人口可能減少到 11.72 億。中國 2017 年的人口數量為 13.9 億，居全球首位。

一系列令人擔憂的人口預測引發了對於中國限制生育對其長期成長前景影響的討論，《華夏時報》上週報導稱，兩位人口專家預計中國 2018 年新生兒數量跌破了 1500 萬，這意味著人口下降速度甚至可能會超過中國社科院的最新預測。

在微博等社交媒體平台上傳播的這些預測令用戶不禁質疑，政策制定者關於在 2016 年實施二孩政策後會出現嬰兒潮的假設是否過於樂觀，中國將於 1 月 21 日公佈 2018 年出生人口數量的官方預估。

去年 8 月，中國全國人大從將於 2020 年施行的民法典的分編草案中去除了計畫生育政策內容，表明中國最終將取消人口控制措施。據彭博去年 5 月引述知情人士的消息報道，中國國務院已要求研究結束施行了大約四十年的計畫生育政策的影響，並打算在全國範圍內實施。