【大慶證券】盤前分析－國際變數眾多 台股低檔修正



◆盤勢分析

美國公布 12 月非農新增就業人數 31.2 萬人優於預期 17.7 萬人，加上 FED 主席鮑威爾表示將保持耐心實施靈活的貨幣政策，大幅推升市場信心，激勵美股四大指數同步開高走高，終場漲幅達 3.2% - 4.4%，S&P500 指數更站回月線之上，扭轉跌勢，但今日中美雙方將舉行貿易談判，不確定性極高，持續留意後續結果可能造成的震盪，但整體研判在前波低點未破以前，美股短線仍可維持反彈走勢。

受到蘋果下修財測股價跳空重挫影響，台股在大型權值股多為蘋概股的連動下，上周五開盤直接跳空以 9427 點開出、下跌 65.2 點，隨後更一路向下探底，最低來到 9319 點，跌破前低 9400 點支撐，所幸在陸、港、韓股強彈帶動下，台股跌幅收斂，終場以 9382 點作收，下跌 109 點，成交量再次放大到 1080 億元。從技術面來看，台股出現價跌量增的型態，僅管尾盤出現低接買盤，但指數收盤仍無法站回 9400 點關卡，加上日 KD 指標轉為交叉向下，在台股跌破箱型區間下緣的情況下，短線恐有持續修正的壓力，若全球股市及經濟走勢持續疲軟，最低不排除將回測等幅測距約 9108 點位置。

集中市場上周五因蘋果重挫，表現疲弱，包含台積電、鴻海、大立光、可成、和碩、鴻準等大型蘋概股皆持續向下探底，加上其它權值股如國泰金、富邦金、聯發科、聯電等未能扮演撐盤要角而同步走跌，導致台股也再創波段新低。另一方面，中小型股表現相對亮眼，櫃買三大權值股環球晶、中美晶、穩懋反彈力道強勁，尾盤皆翻到平盤之上；5G 概念股儼然成為盤面主流，相關個股如波若威、統新、環宇 - KY、光環、中磊等漲幅皆在 1% 之上；MOSFET 族群因市況較為穩定，大中、杰力、尼克森也都逆勢走揚；金門死豬染豬瘟也使得替代品雞肉概念股的大成、卜蜂等大漲。整體來看，雖全球股市受經濟情勢影響相對疲弱，不過盤面上仍不乏亮點族群，需特別留意的是盤勢震盪較為劇烈，類股輪動快速，故操作上建議以 5G、電動車、利基型 IC、生技、紡織等族群為主，並嚴守操作紀律。

