華爾街不認為蘋果會發動大型收購案 但推薦這3檔潛力股

蘋果公司 (AAPL-US) 存在著成長問題。由於缺乏改變遊戲規則的產品，蘋果最終可能會收購一家能夠重新煥發生機並改變其華爾街敘事的公司。

這對蘋果來說非常不尋常。更坦率地說，這將是史無前例的。蘋果公司在第 4 季結束時手頭現金為 2371 億美元，其中現金為 1300 億美元。然而，該公司史上最大的收購案只有 30 億美元，2014 年收購 Beats Electronics，一家由說唱歌手兼製片人 Andre Young (Dr. Dre) 和音樂總監 Jimmy Iovine 創立的耳機製造商和串流媒體音樂公司。

自 10 月 3 日以來，蘋果的市值已經流失超過 4500 億美元。對 iPhone 的需求減少以及中國銷售情況低於預期導致該公司第 1 度營收預測降低 90 億美元。

考慮到蘋果最近的困境，《CNBC》徵詢少數華爾街銀行家是否認為蘋果公司最終將進行重大收購。大多數的答案是否定的，因為這不是蘋果公司的 DNA。他們說，蘋果公司收購大型企業有太多的文化挑戰。他們表示，在失去數千億美元的市值後，蘋果公司現在會因為做大事而受到市場的騷擾。

但是，也有一些人說如即使什麼都不做，蘋果也應該買點東西。CEO 庫克週三 (2 日) 曾表示，大型收購案的大門並未完全關閉。

庫克說：「我們觀察過許多企業，包括非常大的企業。」「到目前為止，我們選擇不做那些，因為我們沒有找到一個我們能說：『哇，這與蘋果公司有良好交集。』但我永遠不會排除這種可能。」

那對蘋果來說哪種收購才有意義呢？以下是銀行家的一些想法。

Salesforce

蘋果並不能算是真正的企業軟體企業。收購以客戶關係管理雲端為基礎的軟體而聞名的 Salesforce (CRM-US) 將改變蘋果的本質。該公司將從以消費者為中心的硬體設計師轉變為以業務為中心的軟體服務提供商，同時也是以消費者為中心的硬體設計師。對於蘋果來說，這讓它比較不會成為焦點。

但如果需要為投資人創造銷售成長，遠離焦點可能會是蘋果的作法。在最近一季中，Salesforce 銷售額同比成長 26%。年收入突破 100 億美元，因為公司銷售額年成長超過 20%。Salesforce 的市值超過 1000 億美元。蘋果目前的市值約為 7000 億美元。即使對於全球市值最大的企業之一，這樣的交易也是個巨大的賭注。

蘋果的銷售額仍在成長，上季成長 20%。但營收下降的展望可能會導致 2019 年的成長減弱。

蘋果最近與企業公司建立了合作夥伴關係，包括思科 (CSCO-US) 和 IBM (IBM-US)。蘋果擁有自己的合作歷史。它在 2005 年與摩托羅拉合作，在 2007 年推出 iPhone 前發布了第一款 iTunes 手機 Rokr E1。

2015 年，Salesforce 也曾有意出售給微軟 (MSFT-US)。但它當時規模小得多，市值約為 500 億美元。目前尚不清楚 Salesforce 的聯合 CEO Marc Benioff 是否仍然對出售感興趣，但任何上市公司都必須認真對待。

亞馬遜 (AMZN-US)、谷歌 (GOOG-US) 和微軟都有企業軟體業務。這些公司也做了很多收購案。避開蘋果的核心競爭力可能獲得市場獎勵而非抨擊。

Salesforce 股價走勢

迪士尼

據知情人士透露，蘋果今年將推出新的數位影音服務，這將為其行動設備所有者提供一些免費內容和購買現有媒體頻道訂閱的權利，類似於亞馬遜的 Prime 影音頻道。

但如果蘋果確實希望獲得原創內容，那麼收購迪士尼 (DIS-US) 將是它可能做出的最大決定。

當然，迪士尼正在努力完成自己的 710 億美元交易，但它可能在將其 Sky 股權出售給康卡斯特 (CMCSA-US) 並剝離福斯的區域體育電視網後可能少掉 300 億美元或更多。迪士尼的市值已經超過 1800 億美元。憑藉溢價，這可能使收購案成為史上最大。

儘管如此，蘋果與迪士尼之間的關係還是有跡可循。蘋果聯合創始人賈伯斯多年來一直是迪士尼董事，並擔任皮克斯的 CEO，直到將其出售給迪士尼。蘋果公司擔心其適合闔家觀賞的影音服務與迪士尼品牌高度重疊。

如果 AT&T (T-US) 願意在時代華納 (TWX-US) 上花費 1040 億美元，蘋果意為迪士尼花費超過 2000 億美元嗎？《華爾街日報》報導，蘋果確實在 2016 年調查收購時代華納。也許它只是在等待正確的時間來收購迪士尼。而且 67 歲的 Bob Iger 不能永遠擔任迪士尼 CEO。

然而，由於蘋果的規模，迪士尼的交易對監管機構來說可能是一個艱難的賣點，即使這些企業並沒有真正的競爭關係。反托拉斯律師可能正在磨刀霍霍。

迪士尼股價走勢

特斯拉

雖然收購迪士尼將推動蘋果成為全球最大的媒體企業，但收購特斯拉 (TSLA-US) 更加貼近該公司的核心競爭力：製造美觀、適合用戶使用的設備，並透過複雜的供應鏈高效營運。

特斯拉的粉絲非常了解 CEO 馬斯克希望將公司私有化。出售給蘋果將使該公司下市。

據報導，蘋果公司多年來一直致力於電動車項目。蘋果可能最需要的就是一輛汽車能讓粉絲瘋狂的新「裝置」。在未來 5G 的世界裡，一輛豪華的蘋果汽車和諧地與你的其他蘋果設備相聯。

但是馬斯克會有興趣在蘋果公司內部經營特斯拉，而不擔任老闆嗎？很難想像他會放棄這家公司。

特斯拉的營收比一年前增加了一倍以上，雖然該公司的金流問題讓人感到不安，但蘋果公司的營運專業知識和龐大的現金準備理論上可以幫助該公司解決最大的問題，跟上需求的生產節奏。

其他人之前曾猜測過收購特斯拉的交易。像迪士尼一樣，特斯拉的吸引力將透過收購而不必從頭開始構建一切。何況特斯拉將比 Salesforce 和迪士尼便宜，市值僅為 540 億美元。

因此，蘋果可能只須以淨現金購買特斯拉。

套句馬斯克的話，「資金已獲確保」。