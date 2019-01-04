蘋果投資人持股太久 績效反而落後

蘋果週三發布銷售預警，再度突顯出買進不受青睞股票，有時反而優於買進眾人爭搶的股票。

回想 2011 年 8 月，Research Affiliates 公司創辦人亞諾特 (Robert Arnott) 預期，長期而言，美國銀行 (Bank of America) 股價表現將優於蘋果。

當時，蘋果股價淩空高漲，即將成為全球市值最高的企業。相形之下，美國銀行却尚未能自金融危機中，完全復甦。其股價較金融危機之前，仍低了逾 80%，僅略高於 2008 至 2009 年空頭市場的低點。

過去三個月，蘋果股價大幅下跌，於發布營收預警後，跌勢更加明顯。由 2011 年 8 月至今，蘋果的報酬率已低於美國銀行。自亞諾特發布預期以來，蘋果的年度報酬率為 18.2%，美國銀行則為 20.6%。同 一期間，S&P 500 的年度報酬率為 13.8%。

亞諾特的同事布萊特曼 (Chris Brightman) 於 2015 年 8 月亦做了類似的預測。他指出石油公司 Chevron 的股價表現將會優於臉書。2015 年 8 月，臉書股價一如蘋果，同樣大幅高漲。布萊特曼稱其為 "新科技泡沫中的典型代表"。相形之下，Chevron 股價連連下跌，僅略高於大衰退時期的低點。

三年半後，Chevron 報酬率已經領先。自 2015 年 8 月以來，Chevron 的年度報酬率已優於臉書，分別為 13.2% 與 11.3%。S&P 500 的年度報酬率僅 7.8%。

當然，不獲青睞股票的表現並非總能優於高漲的股票。但長期而言，大多這類股票的表現會優於眾人爭搶的股票。