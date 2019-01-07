蘋果、三星暫休戰 雙方宣布達合作協議

蘋果 (Apple) 公司今 (7) 日上午宣布與三星電子 (Samsung) 達成合作協議，未來三星電視將可支援蘋果的 iTunes Movies & TV Shows 服務，同時新增支援 Airplay 2 的投放技術，讓 iPhone 及 iPad 用戶也能將平板內容投放在三星的電視螢幕上，為旗下產品創造不同的使用體驗。

與三星之間的緊密合作，預計能為蘋果的 iTunes 服務達到良好宣傳效果，吸引更多人使用，與三星的合作預計可幫助蘋果擴大用戶基礎，對於其預計在今年推出結合免費與付費內容的電視服務將有所助益。此外，三星也能藉此將 iPhone 及 iPad 用戶導入使用三星產品，為雙方創造雙贏局面。

此次合作顯示出近幾年蘋果營收逐漸走向以服務為重。根據財報顯示，蘋果在 2018 年第 4 季服務營收為 99.81 億美元，年增 17%，近乎逼近 iPad 與麥金塔電腦的銷售營收總和，創下單季新高。

在受到 iPhone 新機銷售不佳影響同時，蘋果的服務業務正逐年增長，從 App Store 服務應用到提供音樂串流服務的 Apple Music，蘋果更對投入影視內容服務有相當野心，企圖整合影視音內容，打造完整娛樂串流平台。

蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 上週宣布發表業績展望表示，該公司服務業務將在新 1 季創造 108 億美元營收，並計畫將在 2020 年前將服務業務擴大 1 倍，顯示出其對整體服務業務成長備受信心。