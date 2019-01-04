〈和大尾牙〉特斯拉拉貨力道將更積極 今年可望再賺逾半個股本

汽車傳動系統製造廠和大 (1536-TW) 董事長沈國榮今 (4) 日指出，儘管貿易戰不確定性高，但主要客戶特斯拉面對各大車廠的競爭、再加上拚獲利，預料其今年將持續積極拉貨，有利零組件廠出貨。法人認為，和大今年的營收規模仍可望續創高，隨著匯損壓力減緩，加上新廠投入生產出貨，不排除全年每股純益 (EPS) 上看 6 元創新高。

和大去年前 11 月合併營收 66.6 億元，年增 6.67%，法人推估，2018 年有望順利突破 70 億元，再寫新紀錄，也是首次有望賺達半個股本。

沈國榮看好長期電動車市成長趨勢，即便貿易戰仍對整體市況有影響，但隨著很多電動車競爭者開始加入市場，特斯拉將更積極對應讓出貨量達損益兩平點上，因此，後續將推出 Model 3 的休旅車型 Model Y，勢必使拉貨力道增強。

至於貿易戰，沈國榮認為美國總統川普為求日後連任，貿易戰應該會繼續打下去，「若走到像 2008 年金融風暴大家都不敢消費的地步，各行各業絕對都會受到影響。」，目前看來貿易戰後續難以預料，美中協商結果可能要等到農曆年後才會看到稍微明朗的方向。

隨著和大新產線持續投產，再加上出貨動能無虞，法人估和大今年營收有望上看 78 億元，明年更上看 90 億元，維持在成長趨勢上。