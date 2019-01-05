在中國商務部週五 (4 日) 宣布中國和美國部長級談判將於下週一 (7 日) 於北京舉辦後，白宮國家經濟委員會主任庫德洛 (Larry Kudlow) 指控，中國可能在竊取蘋果的技術秘密。然而，庫德洛並未提供任何實例或證據。

庫德洛週五在接受《彭博社》採訪時表示：「我不想在這裡做太多猜測，但中國可能已截取蘋果的技術，現在中國 (企業) 正在與蘋果競爭，這必須要實現法治。中國政府正透露他們正在考慮這一點，但我們還不知道 (實際狀況)。」

白宮顧問指控：蘋果技術可能已被中國竊取。(圖：AFP)

白宮顧問 Kevin Hassett 也表示，不僅僅是蘋果，許多美國企業可能會看到來自中國 (竊取智慧財產權) 的問題。

智慧財產盜竊是許多外國企業在中國不得不面對的問題，更好法律執行是美國總統川普在貿易戰中的關鍵要求，截稿前蘋果拒絕發表評論。

在中國商務部宣布中國和美國部長級談判將於下週一 (7 日) 於北京舉辦不久後，庫德洛發表了上述言論。中美兩國幾個月來一直在進行貿易爭端，這已引發全球市場動盪漣漪。

根據 IDC 資料顯示，截至 2018 年第三季，蘋果是全球市占第三的智慧型手機製造商，僅次於三星和華為。

全球智慧型手機大廠市占比。三星 (深藍)、華為 (藍綠)、蘋果 (淺綠) 位居前三名。(圖：IDC)

華為、小米和 Oppo 等中國本地智慧型手機製造商通過提高設備品質，同時以低於數百美元的價格銷售，搶奪 iPhone 市占。

也許像韓國三星一樣，中國智慧型手機大廠只是簡單地模仿 iPhone 外觀和功能來跟上潮，這意味著專利侵權，三星最終為此付出沉重的代價，但 2007 年 iPhone 獨有的許多特徵已經成為行業標準。

本週早些時候，蘋果將今年第一季財測從 890-930 億美元，削減至 840 億美元，並說明主因是中國銷售疲軟。這一消息引發了人們對全球經濟可能放緩的擔憂，導致美國股市週四 (3 日) 大幅下挫，道瓊指數下跌 660 點。

川普週五受訪時表示，他並不擔心蘋果對美國經濟的影響，因為蘋果主要在中國生產製造，這是該公司具爭議性的一點。